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Наши за границей

Сюжет 28 материалов
Наши за границей
Фото: pixabay.com

«Реальное время» публикует цикл статей о татарстанцах, покинувших пределы Родины, их жизни за рубежом и особенностях тех стран, куда они уехали.

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