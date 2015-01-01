Наши за границей
Сюжет 28 материалов
«Реальное время» публикует цикл статей о татарстанцах, покинувших пределы Родины, их жизни за рубежом и особенностях тех стран, куда они уехали.
- Общество 04 февр, 07:00 14 «В Голландии даже уборщицы получают зарплату, сопоставимую с учительской» «Реальное время» продолжает составлять карту миграции татарстанцев и выясняет, каково это — жить и работать в другой стране
- Общество 15 янв, 07:00 15 Наши в Индонезии: «Придешь на экскурсию — подбегает толпа детей и просит сделать селфи» Рождественская история о том, как FINA-2015 помогла Гленну из Индонезии и Аделине из Казани найти друг друга
- Общество 24 дек, 07:00 1 «Бельгийские детишки получают главные подарки не на Рождество, а намного раньше» Редактор английской версии «Реального времени» с приветом из Бельгии накануне католического Рождества
- Общество 10 дек, 07:00 19 «Самое трудное — отношение австралийцев к мусульманам. Они натуральные расисты» «Реальное время» составляет карту эмиграции татарстанцев и выясняет, каково это — жить и работать в другой стране. На очереди — Австралия
- Общество 11 нояб, 07:00 21 Рафис Сабитов, Анталья: «Если турок готовит вам кофе, вы — дорогой гость, если чай — «обычный» «Реальное время» составляет карту эмиграции татарстанцев и выясняет — каково жить и работать в другой стране
- 02 июля, 07:00 18 Гузель Габбасова: «Если бы семь лет назад мне сказали, что я буду работать в Австралии...» Экс-глава ЗАГС Казани на родине кенгуру об общении с мигрантами, змеях в тапочках и босых ногах
- 07 июня, 07:00 19 «Из-за отношения к проблемам есть ощущение, что ты в Италии не существуешь, а именно живешь» «Реальное время» составляет карту эмиграции татарстанцев и выясняет — каково жить и работать в другой стране.
- 15 мая, 07:00 23 Бывшая ведущая ТНВ: «Если житель Великобритании ни разу не взял кредит, ему могут не дать ипотеку» «Реальное время» составляет карту эмиграции татарстанцев и выясняет — каково жить и работать в другой стране. Продолжаем рассказ о столице Великобритании. ч. 2
- 02 мая, 07:00 23 Записки жены трудового мигранта в Бельгии: мусульманские кварталы, улыбчивые солдаты и много шоколада Часть первая: каково (и зачем) жить в городе с высоким уровнем террористической угрозы
- 17 апр, 07:00 28 Мексика глазами космополита из Татарстана: Карибское море, белые пляжи и чунга-чанга «Реальное время» составляет карту эмиграции татарстанцев и выясняет — каково жить и работать в другой стране.
- 02 февр, 07:00 18 Приключения татарки в Америке: вместо курсов trip, несъеденный «Тат-плов» и превращение Расула в Рассела
- 18 авг, 07:00 16 Медицина в Германии: дорогая страховка, долгие очереди и дефицит квалифицированных врачей Заметки о здравоохранении в ФРГ
- 05 апр, 07:00 154 «Имея темнокожего мужа и детей-мулатов в России, начинаешь видеть проблему расизма изнутри» У детей никогда не заходит разговор о цвете кожи. Этим озадачены только взрослые
- 08 марта, 07:00 30 «Англичане – добродушные ворчуны. Их излюбленное выражение – bloody hell» Путь челнинки от британской невесты до британской жены