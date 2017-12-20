Верховный суд поставил под сомнение законность объединения школ Казани

Чиновники считают, что родители протестуют зря, и ждут высоких баллов ЕГЭ в качестве эффекта от слияния

Верховный суд Татарстана встал на сторону родителей из объединенных казанских школ. Он отменил решение Вахитовского районного суда, который признал законным приказ управления образования Казани о слиянии гимназии №8 и школы №79. Мамы и папы уверяют, что никаких плюсов от присоединения своей рядовой школы к престижной гимназии не почувствовали. Начальник управления образования Казани Ильсур Хадиуллин объясняет, что все еще впереди. О первых итогах слияния и поглощения — в материале «Реального времени».

Наполовину правы: родители получили надежду на возвращение в свою школу

Наполовину правыми признал Верховный суд Татарстана родителей учащихся школы №79 Казани. Мамы и папы проявили редкостное упорство в борьбе с системой образования. После того, как Вахитовский районный суд отклонил иск к исполкому Казани и управлению образования города о незаконности слияния 13 школ и преобразования их в семь образовательных центров, родители подали апелляцию. На решение в свою пользу не надеялись, говорит адвокат Олег Шипшов, но суд удивил.

— Суд принял половинчатое решение: решение районного суда, где мы оспаривали постановление исполкома об объединении школ, оставил в силе, а решение по приказу управления образования, тексты которых были идентичны друг другу, отменил. Верховный суд совершил такой политический ход — он вроде бы признает, что есть нарушение, но приказ исполкома не отменяет, а приказ управления образования отменил, — говорит Олег Шипшов.

Напомним, что первоначально Вахитовский районный суд разделил иск на два дела. Теперь по одному из них начнется новое рассмотрение, а решение по другому родители намерены обжаловать.

После того, как Вахитовский районный суд отклонил иск к исполкому Казани и управлению образования города о незаконности слияния 13 школ и преобразования их в семь образовательных центров, родители подали апелляцию. Фото Ирины Плотниковой

«Если люди выбирают другой вид деятельности — это не наша вина»



Из 13 школ, объединенных в семь, только родители школы №79 недовольны настолько, что решили судиться. Обещанных плюсов в виде повышения качества знаний и допкружков они не ощутили. Бунтовали и родители школы №133, которую объединили с гимназией №75, но дальше возмущения в соцсетях пойти не решились. Родители учеников обеих школ говорят, что некоторые педагоги не сработались с новым руководством и уволились.

— Нам обещали, что мы останемся в своей школе. В итоге нас перебросили в здание гимназии №8. По уровню знаний отличий нет, у нас даже получше учителя были. Многие педагоги из нашей школы были вынуждены уйти, директору Сорокиной должность не предложили. Наш класс сохранился, но теперь он под буквой «е», то есть в параллели по шесть классов, — говорит Наталья Морозова, мама одного из учеников бывшей школы №79.

Четыре месяца — слишком мало, чтобы можно было судить о каких-то итогах, тем более два месяца из них ушли на урегулирование вопросов с преподаванием татарского языка, говорят в управлении образования Казани.

— Сейчас говорить об успехах по объединению школ рано. Школа №101 и №136 работают, №58 и №92 работают — там новый руководитель. №79 и №8 — какие были скандалы, якобы Хадиуллин заверял, что никаких увольнений не будет. Я говорил, что всем будет предоставлена работа, но если люди выбирают другой вид деятельности, это не наша вина. В школы №75 и 133 мы выезжали — как вкладывается директор в новое здание, надо видеть, как она старается, чтобы там были такие же условия, как и в гимназии №75. На прошлой неделе я выезжал в бывшую 134-ю школу и пятую гимназию. Там мы тоже окажем помощь — сделаем ремонт отдельных помещений на первом этаже. Так что, я думаю, родители еще убедятся, что объединение было во благо, — прокомментировал «Реальному времени» ситуацию начальник управления образования Казани Ильсур Хадиуллин.

«Если в параллели один класс, что учитель будет делать? Конечно, искать работу в другой школе, проще говоря — совмещать, чтобы получить необходимую нагрузку. Когда в школе собираются совместители — это уже не учителя, а приходящие урокодатели — дал урок и ушел, это не полноценное образование», — говорит Ильсур Хадиуллин. Фото kzn.ru

Проблема второй смены решена, успеваемость покажет ближайший ЕГЭ

В управлении образования говорят, что задачи продолжить объединение школ сейчас нет, нужно время, чтобы оценить результаты пилотного проекта — насколько улучшится успеваемость.

— Мы хотим, чтобы каждый ребенок получил полноценное образование. Например, химия с 8-го класса по 2 часа в неделю. Если в параллели один класс, что учитель будет делать? Конечно, искать работу в другой школе, проще говоря — совмещать, чтобы получить необходимую нагрузку. Когда в школе собираются совместители — это уже не учителя, а приходящие урокодатели — дал урок и ушел, это не полноценное образование, — говорит Ильсур Хадиуллин.

Еще один плюс объединения, который должны ощутить учащиеся старших классов, — это профилизация. «В 101-й и 156-й школах было по одному классу из 13—14 человек, о какой профилизации может идти речь? А если в школе есть хотя бы два класса, а лучше 3—4, то тут может быть разделение по способностям».

— Мы не идем по пути Москвы, где объединяли по десять школ, родители к директору записываются за месяц, директор не то что учеников — учителей не всех знает. Мы не занимаемся оптимизацией. Мы ни одно здание КЗИО не передали. Мы хотим, чтобы там во вторую половину дня занимались дети, чтобы были созданы условия для детей и профессионального роста педколлектива, — говорит Ильсур Хадиуллин.

Объединение в Казани шло по принципу присоединения слабых и некомплектных школ к престижным и переполненным. Благодаря этому последним удалось решить проблему со второй сменой. Впрочем, финансовый аспект тоже имеет значение. Учитывая систему подушевого финансирования, образовательные центры с большим числом учащихся получают больше денег.