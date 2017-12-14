«Локомотив» — чемпион, Бердыев — не волшебник и еще восемь итогов первой части чемпионата России по футболу

Две трети чемпионата российской футбольной Премьер-лиги позади — команды разъехались по отпускам, и болельщикам и экспертам остается только подвести итоги этого отрезка турнирной дистанции. Лидерство «Локомотива», сбой в «заклинаниях» «Рубина» и другие главные явления первой части первенства — в материале «Реального времени».

«Локомотив» — чемпион?

Последний раз в чемпионатах России «Локомотив» лидировал в сезоне 2013/14 годов, когда команду тренировал Леонид Кучук. С тех пор прошло много времени, «железнодорожники» успели скатиться до уровня «темной лошадки», а тогдашний тренер уволился уже из нескольких клубов. Мало кто предполагал, что совершить камбэк в былые славные времена железнодорожникам поможет возвращение Юрия Семина, которому, казалось, уже давно пора на пенсию. Впрочем, лидерство «Локомотива» все же не закономерность, а, скорее, исключение из правил. Если в прошлом сезоне «фартило» московскому «Спартаку», то сейчас «маленькие сюрпризы» фортуна преподносит в основном «Локомотиву».

Но и незаслуженным это первое место назвать трудно. В самом начале чемпионата, когда все заранее вешали золотые медали на шею игроков «Зенита», подопечные Семина не сдались, а упорно трудились. И пока одни пребывали в беззаботности, «Локомотив» методично разделывал своих соперников, лишь иногда оступаясь в самых неожиданных местах. Поражения от «Тосно», «Амкара» и «Уфы» явно не входили в планы команды, зато игра «Локо» против основных конкурентов вызывала восторг. В пяти матчах с главными преследователями «железнодорожники» одержали четыре победы и лишь однажды сыграли вничью — с армейцами. Ни «Зенит», ни «Спартак», ни тем более «Краснодар» не сумели совладать с «Локомотивом».

Так что лидерство по окончании первой части чемпионата — вполне себе адекватное завершение года для команды Семина. Ну а восьмиочковый отрыв от «Зенита» и вовсе заставляет задуматься — может быть, чемпион уже известен?

Роберто Манчини заказал у руководителей клуба несколько недешевых аргентинцев и свободных агентов из Ростова. Фото Вячеслава Евдокимова (fc-zenit.ru)



Большие деньги — не синоним успеха

Несмотря на кризис в стране и связанное с этим отсутствие громких трансферов у других клубов РФПЛ, «Зенит» не перестает удивлять общественность большими тратами на игроков и тренеров. На этот раз повезло Роберто Манчини, заказавшего у добрых руководителей питерского клуба несколько недешевых аргентинцев и свободных агентов из Ростова. На все это, по слухам, ушло более 80 млн евро, без учета последующих трат на зарплаты, «агентские» и прочих сопутствующих расходов.

Вначале «повозка» с дорогостоящими футболистами покатила — «Зенит» уверенной поступью вырвался вперед в турнирной гонке. Но ненадолго. Падение «газового мешка» было медленным, и спустя время многих удивило, что команда идет уже на втором месте, а отрыв от первого вырос до 8 очков. Кризис начался в октябре и продолжился вплоть до завершения первой части чемпионата. Две победы в последних девяти встречах и поражения от «Локомотива» и «Спартака» с общим счетом 1:6 расставили все на свои места. Деньги в России все еще имеют вес, но в футболе они работают не всегда — здесь в цене зачастую другие приоритеты.

ЦСКА и его резервы

В то время, как в прессе все чаще звучат слова о скорой продаже клуба Евгением Гинером, сами армейцы не перестают удивлять стабильностью. И даже не столько тем, что им удается идти в лидирующей группе без качественного усиления, сколько собственной молодежью, которая успела подтянуться до основного состава. Абсолютно безболезненным назвать это вкрапление молодых футболистов не получится, спады в игре команды случались чуть чаще, чем обычно. Однако само стремление как можно чаще использовать собственные резервы заслуживает всяческого одобрения.

Кучаев, Жамалетдинов, Чалов, Гордюшенко, Помазун, Хосонов, Макаров — вот список молодых игроков, которые успели выйти в футболке ЦСКА за эти 20 туров. Некоторые из них, например Кучаев, выходили и в Лиге чемпионов и даже забивали там голы. Неудивительно и то, что именно игрок армейского клуба был награжден званием лучшего молодого футболиста страны уходящего года (им стал Федор Чалов). Совсем скоро в полную силу начнет работать и академия «Краснодара», но прямо сейчас у ЦСКА самая лучшая молодежь в стране. Не на словах и не в таблице молодежного первенства, а на самом что ни на есть деле.

Армейцы не перестают удивлять стабильностью. Фото pfc-cska.com

Всего четыре смены тренера

В нашем чемпионате очень любят мгновенный успех и не готовы ждать «у моря погоды» в случае неудачных серий. В первую очередь от этого страдают, конечно, тренеры. Например, в прошлом календарном году всего четыре команды не поменяли тренерский штаб. Половина из них сменила тренера этим летом, но после этого у владельцев клубов резко поменялись приоритеты. За 20 туров чемпионата лишь четыре команды сменили своих главных тренеров и, кажется, это своеобразный рекорд.

При этом только двое из них лишились своего кресла по указанию руководства. Такая участь ожидала Александра Григоряна и Юрия Калитвинцева, а вот Олег Кононов и Леонид Кучук написали заявление «по собственному», чем не сильно обрадовали поклонников этих команд. Последнее время велись активные разговоры о перестановках в стане аутсайдера лиги «СКА-Хабаровск», однако Алексей Поддубский все еще держится на тренерском «плаву». В остальном же клубы ведут плановый образ жизни, вопрос об отставке главного тренера в них не ставится. Ну разве что в «Краснодаре», но это уже совсем другая история.

«Ростов» не развалился после ухода лидеров

Летом самой больной темой для ростовчан было обсуждение перспектив «Ростова» после ухода тренерского штаба и основной массы футболистов. Представить то, что потеря Полоза, Ерохина, Нобоа, Наваса, Мевли, Азмуна и всех вратарей, кроме Гошева, никак не повлияет на качество игры команды, было абсолютно невозможно. Однако ростовский клуб сумел без особых затрат укомплектоваться заново и на старте чемпионата даже шел в близости от лидирующей группы. Потом команду настиг кризис и матчи с российскими топами, и подопечные Кучука захандрили.

12 безвыигрышных матчей могут подкосить любой коллектив, а собранный практически с нуля тем более. «Ростов» все же выиграл у «Анжи» в 18-м туре и прервал печальную серию, но все-таки лишился своего тренерского штаба после поражения от московского «Динамо». Клуб на временной основе доверился Дмитрию Кириченко, который уже обыграл крепкую «Уфу» у себя дома и даже оставил окошко для мечтаний своих болельщиков о еврокубках. От 6-го, возможно, еврокубкового места «Ростов» отделяют всего два очка, так что сказка действительно может оказаться явью.

Вернблум «доставал» Бердыева еще сезон назад, когда армейцы в Москве принимали «Ростов». Фото eurosport.ru



Вернблум и его перевод в нападение

— Честно говоря, для меня его игра в атаке — это открытие. При этом он играет очень остро, на своих сильных качествах, и не делает того, что не умеет. Многим нападающим у него есть чему поучиться, — говорил на открытой тренировке «Рубина» Курбан Бердыев о Вернблуме.

Получить такую характеристику от Курбана Бекиевича желает, наверное, каждый игрок РФПЛ, особенно когда он опорный полузащитник и действует на неудобной для себя позиции. Вернблум «доставал» Бердыева еще сезон назад, когда армейцы в Москве принимали «Ростов». Тогда Понтуса в линию нападения перевел Слуцкий, и шведский опорник вначале помог своему клубу сравнять счет, а потом и вовсе одержать победу.

Теперь Вернблума в нападении использует и Виктор Гончаренко. Понтус не подвел и на этот раз, забив 5 мячей в 7 встречах, один из которых — как раз в ворота казанской команды. Как поступит ЦСКА в зимнее межсезонье — оставит Вернблума в атаке, занявшись поисками опорника, или купит нападающего, — наверное, не знают пока и в самом клубе. Действительно, сложный вопрос.

Вторая молодость Фарфана

Приезд прославленных ветеранов еще несколько лет назад вызывал огромный интерес у российских поклонников футбола. Но времена изменились, и приобретение «Локомотивом» Джефферсона Фарфана сопровождалось скорее печальными вздохами болельщиков «железнодорожников» и смехом фанатов всех остальных команд. В необходимость этого трансфера не верил практически никто, за исключением разве что любителей «футбольной старины».

Первый свой сезон перуанский нападающий действительно провел не слишком ярко. Семин не особо доверял Фарфану, а сам футболист, казалось, уже не испытывает каких-то чувств к футболу. Все кардинально поменялось после его феерической игры против ЦСКА, когда он неожиданно вышел на позиции левого латераля и буквально затерзал оборону армейцев. Ближе к концу первой части сезона Фарфан стал еще чаще мелькать в роли спасителя «Локомотива», тем самым окончательно убедив недоброжелателей в целесообразности приобретения «старого перуанца».

Фарфан окончательно убедил недоброжелателей в целесообразности приобретения «старого перуанца». Фото fclmnews.ru

Борьба за места в еврокубках

«Краснодар» и Галицкий уже давно мечтают об участии в Лиге чемпионов. Помочь им в этом могут соседи из Ростова, которые, во многом благодаря своей успешной игре в еврокубках, сезоном ранее обеспечили России третью путевку в самый престижный клубный турнир Европы. Спустя 20 туров «Ростова» среди претендентов на вакантную позицию нет, но спор за нее развернулся ожесточенный. Если «Локомотив» почти обезопасил себя от непопадания в ЛЧ, то вот «Зениту» и «Спартаку» предстоит нешуточная борьба с «Краснодаром» и ЦСКА за две оставшиеся путевки. Места со второго по пятое разделяет всего 2 очка, и это, кажется, самый жаркий в этом плане сезон в российской Премьер-лиги.

Сильна конкуренция и за шестую строчку в турнирной таблице. На данный момент она ничего не дает, но все поменяется, если «Спартак» одержит победу в Кубке России. В случае такого (вполне возможного) успеха «красно-белых» еще одну путевку в Лигу Европы получит команда, занявшая следующую после пятерки первых клубов позицию в таблице РФПЛ. На сегодняшний день это «Уфа» Семака, в активе которой 27 очков. Однако на пятки уфимцам наступают сразу 5—6 команд, последняя из которых («Динамо») отстает всего на 5 очков. Да и сама форма «Уфы» довольно сомнительна, что подтверждается таблицей по xPoints.

Таблица по xPoints от паблика «Блокнот»

Бердыев — не волшебник

После успеха с «Ростовом», который был добыт визуально легко, казалось, что Бердыев начнет давать результат сразу по приходу в «Рубин». Но, к сожалению, в футболе есть множество факторов, ограничивающих возможности команды и тренерского штаба. С какими-то из них Курбан Бекиевич был знаком по опыту работы в Ростове-на-Дону, а с некоторыми столкнулся впервые за десяток лет своей карьеры.

Отсутствие результата моментально вызвало волну якобы критических, а на деле всего лишь грязных статей о состоянии дел в команде. Досталось тренеру и за его трансферы, однако на деле эти разговоры далеки от реальности. Бердыев привел в клуб линию обороны, а также Азмуна. И если последний действительно заслуживает не слишком радужных эпитетов, то вот защита в «Рубине» на данный момент одна из лучших в России. Да, 11-я строчка в турнирной таблице выявила отсутствие магических способностей у Бердыева, но знающие люди и без того понимали, что дело не в «заклинаниях», а в работе. Так что перспектив у команды от этого не убавилось.

11-я строчка в турнирной таблице выявила отсутствие магических способностей у Бердыева, но дело не в «заклинаниях», а в работе. Фото rubin-kazan.ru

«СКА-Хабаровск» — худшая команда РФПЛ

Команда, которая в последние три месяца пропускает в среднем более 2,5 мяча за игру и за 20 матчей чемпионата набрала всего 12 очков, вряд ли может называться как-то иначе. Хабаровчане довольно прилично провели август и сентябрь, забив тогда 8 голов и выдав шестиматчевую серию без поражений, но дальше дела у команды пошли гораздо хуже. Подопечные Поддубского так и не сумели приноровиться к игре в гостях и на данный момент набрали всего 2 не домашних очка.

В весенней части чемпионата «СКА» предстоят встречи со «Спартаком», «Зенитом» и «Краснодаром» и всего четыре домашние встречи. Так что для хабаровчан это будут, скорее всего, последние 10 матчей в Премьер-лиге. Обычно такие вылеты из РФПЛ для сибирских команд заканчиваются плачевно, поэтому остается лишь надеяться на амбициозность руководителей клуба. Однако сохранить прописку клуба в высшем дивизионе будет архисложно.