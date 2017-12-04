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«Не обязательный» Энгель Фаттахов: министр образования Татарстана пал вместе с татарским языком

12:55, 04.12.2017 167

Кресло руководителя займет Рафис Бурганов — однокашник Фаттахова, выпускник сельхозинститута и инженер-механик по образованию

«Не обязательный» Энгель Фаттахов: министр образования Татарстана пал вместе с татарским языком Фото: Олег Тихонов

Энгель Фаттахов с сегодняшнего дня больше не является министром образования Татарстана. С формулировкой «в связи с переходом на другую работу» Рустам Минниханов сегодня освободил его от должности. Решение ожидаемое, интрига была лишь в том, когда это произойдет. Момент настал после того, как стало понятно, что изучение госязыка будет добровольным. Очевидно, что Энгель Фаттахов стал жертвой «языкового» скандала, хотя до последнего пытался оставить татарский язык обязательным для изучения. Впрочем, проблемы, приведшие к такому финалу, начались задолго до вступления экс-главы Актанышского района в должность министра, другое дело, что Фаттахов не нивелировал их, а усугубил. Кресло руководителя татарстанского Минобраза теперь займет Рафис Бурганов, по совпадению — однокашник Фаттахова. Похоже, сельский инженер-механик — карма для системы образования Татарстана.

Нашли крайнего или виновного?

Отставка Энгеля Фаттахова — несомненно, последствие языкового кризиса. Впрочем, Фаттахова вряд ли можно назвать единственным виновником. Недовольство количеством часов и методикой преподавания татарского языка в школах набирало силу задолго до вступления Фаттахова в должность. Митинги в защиту русского языка, письма с жалобами в Москву — все это было начиная с 1990-х годов, когда татарский сделали обязательным для изучения, с постепенным увеличением часов татарского и уменьшением русского. Другое дело, что Фаттахов не пытался нивелировать проблему, а только усугубил ее. Чашу терпения переполнило введение «ЕГЭ по татарскому» — так «срез» прозвали школьники, родители и учителя. На деле это был не ЕГЭ, а единое республиканское тестирование, устроенное по такому же принципу. Справедливости ради отметим, что было оно необязательным, но руководством некоторых школ преподносилось именно так.

Роковую роль в карьере Фаттахова сыграло и его отрицание перекосов и нарушений законов в системе образования. Поручения президента РФ Владимира Путина довести объемы преподавания русского языка до нормативов, рекомендованных Минобром, и не принуждать изучать неродной язык Энгель Навапович комментировал словами: «У нас никаких нарушений нет».

Отставка Энгеля Фаттахова — несомненно, последствие языкового кризиса. Фото prokazan.ru

Борьба Энгеля Фаттахова за татарский язык: от отрицания до согласия

В своей правоте Фаттахов был уверен до последнего либо надеялся на особое отношение к Татарстану, иначе бы школьные программы привели в соответствие до начала учебного года, а не экстренно, в осенние каникулы, когда начали поджимать сроки отчета о выполнении путинских поручений.

Несмотря на заявления Фаттахова, нарушений прокуратура нашла тысячи во всех школах. Это и снижение объема преподавания русского языка, предусмотренного федеральными образовательными стандартами (из проверенных школ он соответствовал предъявляемым требованиям лишь в 24); нарушения прав и свобод на добровольное изучение родных языков и государственного языка республики с навязыванием незаконных итоговых тестирований, влиявших как на перевод в 10-й класс, так и на средний балл аттестата; вмешательство республиканских государственных и муниципальных органов в автономию образовательных организаций и другие.

Надо отдать должное Фаттахову в борьбе за сохранение татарского языка в школах в качестве обязательного предмета. Едва ли не через день министр образования ездил в Москву и стучался во все кабинеты федерального министерства, чтобы отвоевать хотя бы 2 часа на изучение государственного языка. Но учебный план, предложенный им, завернули как несоответствующий поручениям президента страны.

Можно сказать, что Фаттахов прошел все стадии принятия неизбежного: от острого отрицания до торга и принятия.

Настоящий разнос министру образования устроили за плохую подготовку кадров для производства и чемпионата WorldSkills. Фото Михаила Козловского

«Учительский ЕГЭ» и разносы за WorldSkills: чем еще запомнился Энгель Фаттахов?

Энгель Фаттахов занял должность министра образования в 2012 году и продержался на ней дольше всех своих предшественников. Но языковой конфликт — это далеко не все, чем он запомнится.

Вторым по значимости скандалом можно считать так называемый «учительский ЕГЭ». Педагогов заставили подтверждать свои знания. Учителя бойкотировали экзамен, падали в обморок при получении КИМов, писали петиции с требованием отменить «пытку» и требовали: «Энгель Навапович, может быть, сначала Вам сдать ЕГЭ и показать пример учителям?»

Волновались педагоги не зря. Срез знаний показал, что двойку можно ставить учителям русского, татарского и информатики, если судить по среднему баллу, они знали свой предмет хуже учеников. Надо сказать, что «учительский ЕГЭ», который в Татарстане стали проводить с 2015 года, — исключительно местная инициатива, Рособрнадзор только с будущего года вводит систему оценки знаний учителей в нескольких пилотных регионах России.

Впрочем, за ЕГЭ для учителей Энгеля Фаттахова руководство республики не критиковало. Зато настоящий разнос министру образования устроили за плохую подготовку кадров для производства и чемпионата WorldSkills. «Ты знаешь, во сколько каждый ресурсный центр обошелся?» — стучал кулаком по столу Минниханов, обращаясь к Фаттахову на заседании экономического совета при кабмине РТ.

— Если у кого-то есть понимание, что эти ресурсные центры для тех людей, которые там работают, чтобы они зарплату получали, — это не так. Мы должны готовить там специалистов, которые нужны. Мы тратим огромные деньги, а получается — деньги на ветер? — критиковал Минниханов уже на правительственном заседании, посвященном качеству образования и проведению корпоративных чемпионатов WorldSkills.

Предмет особого хвастовства экс-министра образования — третье место, после Москвы и Питера, по среднему баллу ЕГЭ по русскому. Фото Максима Платонова

Отсев девятиклассников, поборы в школах и капремонт

Достижением Фаттахова можно считать результаты ЕГЭ школьников. Заваливших экзамен в этом году стало в 2 раза меньше, чем в прошлом, докладывал Фаттахов на брифинге в кабмине. Предмет особого хвастовства экс-министра образования — третье место, после Москвы и Питера, по среднему баллу ЕГЭ по русскому, при том что объем изучения госзяыка в Татарстане был практически в два раза меньше.

Правда, этот плюс переходит в минус, если учесть, что до ЕГЭ в республике допускаются лучшие из лучших. Жесткий отсев выпускников девятых классов — еще один скандал, которым прославился Энгель Фаттахов.

В неоспоримые достижения можно записать начало борьбы с поборами в школах и детсадах. В министерстве была открыта горячая линия, по жалобам проводились проверки, которые подтверждали факты коррупции.

В годы работы Фаттахова в Татарстане были открыты сотни детских садов, а в школах, некоторых впервые с момента строительства, прошел капитальный ремонт.

Кресло Минобра — для сельских инженеров-механиков

Энгеля Фаттахова сменит его однокашник, сельские инженеры-механики — похоже, карма для татарстанского Минобра. Рафис Бурганов родился 17 августа 1961 г. в селе Муслюмово ТАССР. Как и его предшественник — Энгель Фаттахов, он получил базовое сельскохозяйственное образование. Более того, Бурганов окончил Казанский сельскохозяйственный институт по той же специальности — «инженер-механик», и в тот же год — 1983-й. В 1990 году он получил второе высшее — окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности «экономист». В 2000 году защитил кандидатскую по экономике. Проработав 13 лет на «Казанькомпрессормаше», в 1996 году Рафис Бурганов пошел в чиновники — стал первым заместителем главы администрации г. Казани. В 1998—1999 годах — первый заместитель министра экономики и промышленности Республики Татарстан. В 1999—2005 гг. — глава администрации Вахитовского района г. Казани. В 2005—2010 гг. — первый заместитель главы, руководитель исполнительного комитета муниципального образования г. Казани.

Энгеля Фаттахова сменит его однокашник, сельские инженеры-механики — похоже, карма для татарстанского Минобра. Фото Романа Хасаева

В 2010-м Бурганов занял не соответствующий ни его образованию, ни его опыту пост министра по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан. Именно на период его руководства министерством пришлось проведение Универсиады, после которой Бурганов уступил кресло Владимиру Леонову, а сам занялся куда более спокойной работой в республиканском парламенте — с октября 2014-го он депутат Государственного совета пятого созыва. Также Бурганов носит звание академика Международной академии холода.

В татарстанском Минобразования отставку Фаттахова не комментируют, по данным «Реального времени», министр с сегодняшнего дня официально находится в отпуске.

Дарья Турцева, Ирина Плотникова
ОбществоОбразование
комментарии 167

комментарии

  • Анонимно 04 дек
    У вас на сайте исследовательница писала про картинки в защиту татарского языка. И там был "Энгель-хранитель". Это было нечто))
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    Анонимно 04 дек
    кстати, вставьте эту иллюстрацию. я понял, о чем это
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  • Анонимно 04 дек
    Кузница кадров! Судя по личности назначенца, продолжительное время во власти, при этом нигде ничем выдающимся отмечен не был. Да, хорошее познается в сравнении.
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  • Анонимно 04 дек
    А кто держал то здесь вас уважаемые люди насильно. Зачем едете все в национальные республики. ?.
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    Анонимно 04 дек
    Так в национальных республиках всегда лучше было, чем откуда приехали
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    Анонимно 04 дек
    Давайте не будете выбирать за других, вам этого права никто не предоставлял. Гражданин России (коим и вы являетесь) не должен ущемляться в своих правах на территории РФ. Советы - где жить, как жить и пр. - оставьте для близких.
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    Анонимно 04 дек
    Никто никого никуда не выгоняет. Просто мы хотим больше уважения к нам. Вы не пуп земли, чтобы вокруг вас все бегали
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    Анонимно 04 дек
    А почему вы .понаехав в национальные республики .начинаете проявлять неуважение к национальным языкам? Если вас они раздражают, так чего к нам ехать -то? Сидите у себя в Нечерноземье и поднимайте его с колен , изучая только русский язык.
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    Анонимно 04 дек
    Особого отношения никто не требует. Но и в правах, закрепленных законом, никто ущемлять не должен. Уважения не требуют, а заслуживают. И есть такое понятие как "взаимоуважение".
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    Анонимно 04 дек
    В америках и германиях вы сразу местные языки учите.
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    Анонимно 04 дек
    А почему вы навязываете нашим детям ваш язык ?
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    Vlad Snegin 04 дек
    Дождётесь "Казанской губернии" с русским генерал-губернатором
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    Анонимно 05 дек
    Вы сначала в Чечне порядок наведите. Или там страшно?
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    Анонимно 05 дек
    почему-то чаще всего кричат "Понаехали тут!" нац.кадры, сами не родившиеся в республиках. Причем кричат тем, у кого тут и предки похоронены
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    Анонимно 05 дек
    В Чечне Грозненскую губернию слабо сделать?
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    Анонимно 05 дек
    Энгель Фаттахов - достойный человек и умница. Он всегда чётко отстаивал свою позицию по языковому вопросу. Снимаю шляпу перед ним!
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    Анонимно 05 дек
    силком никто не держит, если уж так сильно не нравится татарстан и татарский зязык можете ехать куда угодно, т.к. вы гражданин РФ
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    Анонимно 06 дек
    Мы дождемся Казанского ханства!
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    Анонимно 09 дек
    да этих кадров - шишь да маленько. да и не татары они в нормальном понимании этой национальности
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    Анонимно 13 дек
    У Вас есть шляпа?
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    Анонимно 04 дек
    А что делать в нищей средней полосе, ни работы, ни инфраструктуры. Все развалили за 25 лет.
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    А в Чечню, почему-то, ехать не хотят
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    Действительно теплый климат, полно рабочих мест, адекватный глава региона, опять же все на русском языке. Вроде все условия.
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    Мда, рассадник. Прокуратуре работы непочатый край.
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    Стукач?
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    Анонимно 04 дек
    Доброжелатель
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    Видимо татарам готовят новый 37-й за слишком крепкую интернациональную дружбу
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    А что? Да стукач! И рад буду если помогу закрыть рассадник экстремизма
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    А экстремизм только татарский бывает?
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    Стукач, а ты только на татар стучишь?
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    Когда нет других доводов...
    Ответить
    Анонимно 06 дек
    Не способный к дебатам, разговоры по существу прибегает в своих аргументах к помощи силовиков
    Ответить
    Анонимно 06 дек
    ЕС постоянно декларирует приверженность к сохранению культурного наследия даже самых малых народов.
    Ответить
    Анонимно 06 дек
    То ведь ЕС, а не империя.
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    Вообще-то в этой "национальной республике" я и мои предки уже пол тысячелетия живем...
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    Ага, с 70-х годов прошого века
    Ответить
    Анонимно 06 дек
    Значит, вашим предкам здесь нравилось жить, это ведь вам что-то не нравится, вы ведь пускаете мыльные пузыри.
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    КАМАЗ строили в деревне под названием Челны
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    Правильное название Яр Чаллы
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    Хочу напомнить, что наши предки жили в Казанской губернии.
    Ответить
    Анонимно 15 дек
    Ваши "предков" привезли в 70-е на всесоюзные стройки из средней полосы
    Ответить
  • Анонимно 04 дек
    По иронии судьбы, как раз татарские общественники стояли у истоков борьбы против изучения языков в республиках. ТОЦ РБ с 80-х годов вел борьбу против башкирского языка в Башкортостане. При поддержке ВТОЦ. Бомбардировали Москву письмами, жалобами, петициями. И вот вам результат-с...
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    Если бы на самом деле жили в Татарстане, а не где-то в другом месте, то бы знали, что татарский и башкирский язык практически идентичны
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    Согласен. Более того, считаю, что татарский и башкирский это один язык. Просто получилось так, что в начале 20 века появились два литературных языка. Думаю, что люди противопоставляющие татарский и башкирский - это или провокаторы, или дураки.
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    один язык у татар и башки и, еще у двадцати тюркских народов!
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    Не надо татар винить в этом, надо было объявить татарский язык третьим государственным языком в Башкирии и не было бы этого противостояния. сейчас нет ни башкирского, ни татарского языка, радуйтесь, дустар!
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    А как бы вы отнеслись к объявлению башкирского языка третьим государственным языком Татарии? Башкирский и татарский совершенно взаимопонятны, различий мизер. Для чего вся эта игра с третьим государственным?
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    Если башкир в Татарстане было бы по численности столько, сколько татар в Башкирии, тогда почему и не объявить башкирский третьим госязыком, однако цифры говорят о другом
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    Вот и в Башкирии цифры говорят о другом.
    Ответить
    Анонимно 07 дек
    татары и башкиры - одна семья.
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    такой национальности как татары не существует, есть только башкиры, а слово татар не тюркское по происхождению, а китайское.
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    Не ври. Татары никогда не посягали на чужие языки. Татары боролись и борются, чтобы и татарский язык в Башкортостане был государственным.
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    Нее, нам в Башкирии третий курлы-мурлы не нужен!
    Ответить
  • Анонимно 04 дек
    Энгель Фаттахов пострадал в борьбе за законные права татарского языка.
    Ответить
  • Анонимно 04 дек
    Молодец Фаттахов. Настоящий сын татарского народа.
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    Маленький ростом, сильный духом, большой рыцарь. Рахмат, сезга.
    Ответить
  • Анонимно 04 дек
    Самое интересное, что нарушений, исходя из Конституций РФ и РТ действительно нет. И даже, по части ФЗ об образовании и ФГОСа, кроме неких состывок лингвистического порядка в плане терминов и их использования. По сути, все возмущения противников татарского языка можно рассматривать лишь в качестве стукачества и доносов советского периода. Печально, что для нашего общества эти нехорошие качества остались непреодолимыми. Хотя, иногда, нет вреди, а есть польза и в стукачестве, и в доносительнсоти, когда они носят не предвзятый, объективный и не клеветнический характер. Это называется активная гражданская позиция. У нас же этого не получилось, и всё вылилось в откровенный саботаж и ксенофобию.
    Энгель Наваповичу РЕСПЕКТ. Считай в истории татарского народа он положительное имя себе сделал. Даже завидую немного.
    Габдель Юссон.
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    Юссон не прав. Нарушение Конституции и деклараций о правах человека налицо, ибо нарушено равенство народов и наций. Если русский-обязательный, то и татарский должен быть обязательным, хотя в пределах Татарстана.
    Ответить
  • Анонимно 04 дек
    ну.. капремонт школ не его заслуга)) а президента и минстроя. с языком он попал конечно
    и профильное образование
    не только в минобре у министра нет профильного образования. в минтрансе тоже, и еще где-нибудь точно.
    знаете.. как карта ляжет. может и вытянул бы язык. если б не федералы. и остался бы он еще на несколько лет.
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    Почему не его заслуга!!чушь не пишите!!!президент только утверждает по заявкам министерств!!! Умничайте в другом месте
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    Ох. Давайте просто возьмем бизнес. Допустим, есть бизнесмен N, который по образованию химик-биолог. Он организовал торговую точку по перепродаже чулочно-носочных изделий и организовал все так, что увеличились продажи, открыл вторую, третью точку, а потом и вовсе купил небольшую фабрику по производству собственных чулков-носков. Что важнее, что он не технолог чулочно-носочных изделий или то, что он смог организовать работу и профессионалов в этой области так, чтобы улучшить качество продукции, снизил затраты на производство без ущерба качеству и вообще весь регион обеспечил качественными носками.
    Управленец не всегда должен иметь профильное образование, он должен уметь организовать работу так, чтобы все шло как по маслу
    Ответить
  • Анонимно 04 дек
    отличное название статьи
    Ответить
  • Анонимно 04 дек
    Скорее пасынок, народ то безмолвствует, кто за него вступился, все в кустах оказались.
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    Хороший был урок интернациональной дружбы
    Ответить
    Пётр Гаврилов 04 дек
    Какой дружбы?!В поликлинике Нижнекамска,при прохождении мед.комиссии,две татарские бабки,думая,что я не знаю татарского,между собой договаривались не пропускать меня к окулисту...Медосмотр водительский-ровно одну минуту занимает!Одна другой прямо и сказала по татарски-"Этого русского не надо пропускать без очереди,пусть стоит,как мы,два часа..."-Разумеется,я им ответил уже с двойным переводом,и на русском...так,что они поняли-в какую вонючую лужу сами угодили...Друзья,блин-татарские бабули...:)))))))))))
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    Словосочетание " интернациональная дружба " надо ставить в кавычки.
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    Ужас, как вы там вообще живёте?
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    Такое и про русских можно сказать.
    Невоспитанными бывают не только татары.
    Сами то вы себя всегда культурно ведете?
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    Вот и язык татарский пригодился.
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    Какой невоспитанный, хотел пролезть без учереди, да ещё и пожилых женщин оскорбил. Тербиясиз.
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    Правильно сказал. Все в порядке очереди.
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    Так он же русский, его без очереди пропускать нужно
    Ответить
    Анонимно 06 дек
    Невоспитанность национальности не имеет.
    Ответить
    Анонимно 06 дек
    МОЛОДЦЫ наши ТАТАРСКИЕ женщины, всем ТАТАРАМ так надо делать!
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    Кто бы еще народ слушал. У нас народ появляется только тогда, когда надо или какое-то решение протолкнуть или кого-то сместить. Типа по многочисленным заявкам и нижайшим просьбам трудящихся... Ну дальше следует, что именно надо сделать.
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    Ага, или себя показать, попиариться
    Ответить
  • Анонимно 04 дек
    Энгель Навапович хорошо проработал на своём посту!Да и в тему образования быстро вошёл!Он молодец!!!
    Ответить
  • Анонимно 04 дек
    Я бы с удовольствием поучила татарский язык, если бы жила в Татарии и если бы это было добровольно. Насильно - категорически нет.
    Очень глупо со стороны татар принуждать русских к изучению татарского, это тот же дебилизм, что сейчас происходит на украине. Там подобные законы осуждаются всеми соседями украины, а здесь, живя в центре России, татары пытаются диктовать то же самое.
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    А зачем нас насильно заставляют учить русский?
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    Затем, что вы в России живете.
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    Зачем вы живёте в Татарстане?
    Ответить
    Alexsander Zakharov 15 дек
    Актаныш. Вотчина Фаттахова и Шаймиева. Население 100 % татары. Школа. Учительница на повышенных тонах воспитывает ученика: "Если будешь так плохо учиться, переведу тебя из русского класса в татарский!" Все прекрасно понимают, что обучение в вузах России идет на русском языке и его необходимо усвоить. Другой пример. Абитуриентка из Актанышского района поступает в КГУ на биофак. На отлично сдает экзамены по химии и биологии. Но пишет диктант, как выпускница татарской школы, вместо сочинения для выпускников русских школ. Она окончила татарскую школу в селе Байсарово, но в аттестате, для придания большего статуса, этого не указали. На основании чего она не поступила. Возмущенный отец приехал в Казань и объяснил ситуацию ректору КГУ Нужину. Абитуриентку зачислили в студенты только на заочный. Проучившись успешно два года, эта крепкая татарка бросила учебу и поступила вновь на очное отделение, успешно закончила и стала профессором, создав 6 новых эффективных препаратов, патенты на которые закупил Китай за 60 миллионов долларов. А если бы в Байсаровской школе было бы обучение на русском языке, сколько бы одаренных татарских ребят не испытывали бы подобных мучений и не имели бы меньших шансов поступления в вузы. Думают ли националисты в Татарстане об этом и многом подобном, чего нельзя объехать.
    Ответить
    Анонимно 17 дек
    У нас было гораздо открытий, если бы мы жили в разных государствах
    Ответить
  • Анонимно 04 дек
    Зачем вы на ровном месте раздули трагедию?
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    Езжайте в Прибалтику, спросите русских, почему они не довольны положением своего языка. Поставьте себя ни место этих русских и почувствуете проблему. И спросите у Госдумы, почему в РФ двойные стандарты в оценке языковых проблем.
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    А почему я должнен ставить себя на место русских, а не прибалтов?
    Ответить
  • Анонимно 04 дек
    Молодец Фаттахов!
    Ответить
  • Анонимно 04 дек
    Бурганов какой-то непотопляемый, все время где-нибудь всплывает как ... в проруби.
    Ответить
  • Анонимно 04 дек
    Понаехали тут и права качают. Если вам тут плохо зачем цыпляетесь здесь.
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    Ага, а если татарин в Москву приехал, так сразу зачем ты тут нужен
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    Я и мои предки понаехали сюда лет пятьсот назад, а "коренные" - лет тысячу до того...
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    На всесоюзные стройки в 70-е вы приехали
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    И за 500 лет так и не выучили язык. Не способные.
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    В европах и америках они за несколько лет изучают
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    И этот товарищ еще хочет уважения. Бабушки сидят в очереди по два часа, а он без очереди. Да уж воспитание на высшем уровне и его культура тоже соответствует этой стране.
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    " Коренные жители" и "коренной народ" - это разные понятия. Татарин несколько поколений живущий в Рязани может быть "коренным жителем", но представителем "коренного нарда" он будет только в Татарстане, даже если приехал только в гости на две недели. Тоже самое с русскими.
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    " Коренные жители" и "коренной народ" - это разные понятия. Татарин несколько поколений живущий в Рязани может быть "коренным жителем", но представителем "коренного нарда" он будет только в Татарстане, даже если приехал только в гости на две недели. Тоже самое с русскими.
    Габдель Юссон.
    Ответить
  • Анонимно 04 дек
    В россии второй язык должен быть татарский!
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    В Татарстане, а не во всей России.
    У нас многонациональная страна.
    2-3 обязательных урока вполне достаточно.
    5-6 - явно перебор!
    Это был явный перегиб со стороны Э.Фаттахова.
    Нужно было над разработкой новых методик изучения трудиться.
    А не измерять чашу терпения.
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    C ума сошел?
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    не дождетесь!
    Ответить
  • Анонимно 04 дек
    Фаттахов молодец! Когда еще раз придет Чингиз хан ошибки учтем.
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    Вообще-то наш Чингизхан с Ван-ханом кереитским похоронил татар в Забайкальской тайге еще 800 лет назад. Так какого Чингизхана ждете? Русского генерал-губернатора?
    Ответить
    Анонимно 17 дек
    Да, очень ждём. Присылайте
    Ответить
  • Анонимно 04 дек
    Как там любят говорить в их Москве- "сдам жильё только русским"
    Ответить
  • Анонимно 04 дек
    Видимо, Бурганова просили на амбразуру в предверии чемпионата мира по рабочим профессиям.
    Ответить
  • Анонимно 04 дек
    Все бы хорошо, если бы качество обучения было на уровне. А то столько часов было выделено, а результата 0. Дети как не знали языка, так и не знают.
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    Абсолютно согласна!
    Этим в первую очередь должен был заняться Фаттахов.
    А не просто увеличивать количество часов изучения.
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    Надо бы проверить как хорошо ваши дети владеют немецким и франзузским, а то вдруг там тоже деньги зря потрачены
    Ответить
    Анонимно 06 дек
    Но почему тогда сплошь и рядом пишут на русском с ошибками? И проходной балл на ЕГЭ по русскому языку вроде всего 16.
    Ответить
  • Анонимно 04 дек
    Сдам жильё только татарам
    Ответить
  • Анонимно 04 дек
    В том,что Татарстан сегодня из себя представляет, есть заслуга всех его жителей. И делить татар и русских, кто к кому когда-то приехал, очень опасно. Посмотрите на Украину. Навязывать никогда ничего не надо, это отторгает. Изучать надо все языки, только не делать это с глупым фанатизмом.
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    А уже всё, деление произошло, как раньше больше не будет
    Ответить
  • Анонимно 04 дек
    Боюсь что Бурганов не сумеет вникнуть в национальные проблемы татар. Там откуда он родом нет национальной проблемы т.к. у них все говорят на татарском, и русские, и татары, и другие представители разных народов. Русский язык только в школах. Народ то устал уже от безликих чиновников, которые ничего не способны решать самостоятельно. Не пойдет ли все снова в самотек.
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    Мы устали от вас.
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    Бурганов закончил 1 русскую школу в Арске,имеющую столетнюю историю.
    Ответить
  • Анонимно 04 дек
    Языковой вопрос придуман татарскими наци в 90-е - чтобы устранить русских из политической жизни республики...
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    В Чечне данный вопрос был решён радикально и теперь там полные мир и согласие
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    Да теперь там мир и согласие, соотношение национальностей 98/2.
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    Будет у нас так, будет мир и согласие
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    Так и сейчас уже 20 к 1.
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    и на Украине и в Прибалтике тоже ими. Везде людей русских обижают, нигде им житья не дают
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    в названных Вами нацистских странах и татар обижают, а не только русских. И остальных "нетитульных" тоже. Демократы ведь
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    Ни в Литве, ни в Латвии, ни в Эстонии, ни на Украине нас, татар, никто не обижает. Всем довольны
    Ответить
    Анонимно 06 дек
    Обижают все народы только в РФ.
    Ответить
  • Анонимно 04 дек
    Как русские не поймут, что татарский язык -один из самых нужных для жизни в Татарстане. Мы, татары , изучили русский так, что "Повесть временных лет" можем читать и все понимаем. Таким богатством владеем и очень этому рады. Опомнитесь, люди, подумайте о детях. В середине учебного года не насаждайте разброд и шатания.
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    Так им тоже самое про украинский, литовский, латвийский, эстонской, казахский и другие языки обьясняли
    Ответить
  • Анонимно 04 дек
    В Татарстане руководители далеки от грамоты, но народ дружелюбный и разбирающийся. Поэтому надо учить руководителей Законы уважать и исполнять, а они народ учат. Равиль Баграмов Илишевский район.
    Ответить
    Анонимно 04 дек
    Уважаемый, я сам родом из Башкортостана, не знаю сути вопроса не позорься пожалуйста.
    Ответить
  • Анонимно 04 дек
    Сельхоз. институт - кузница кадров Татарстана.. Все чиновники хвалятся, что закончили татарские школы и без труда поступали в вузы. Спрашивается куда? В сельхоз. институт
    Ответить
  • Анонимно 04 дек
    зачем обижать сельхоз институт - академию. Единственно что надо переименовать факультеты первый назвать по подготовке президентов РТ, второй по подготовке министров РТ .
    второй факультет разделить на группы
    - по подготовке министров финансов, экономики и спорта.
    - по подготовке остальных министров
    Ответить
  • Анонимно 04 дек
    Интересно, если бы татары могли обойтись без знания русского языка они бы его учили?
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    А зачем он нужен в современном мире?
    Ответить
  • Анонимно 05 дек
    Энгель Фаттахов - МОЛОДЕЦ! Уважаю его!
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    Чын татар,не побоялся за портфель.
    Ответить
    Анонимно 05 дек
    Чын татар, дорес элбэттэ, лэкин андый урында узенен остэге житэкчесе белэн сойлэшергэ урыс телен дэ белэргэ кирэк
    Ответить
    Анонимно 06 дек
    Мин да!
    Ответить
  • Анонимно 05 дек
    фаттахов-татар герое.Молодец,не держался за папку
    Ответить
  • Анонимно 05 дек
    Первый герой национально-освободительного движения
    Ответить
  • Ильяс Белялов 05 дек
    Национальный язык – неотчуждаемая, неизменяемая, неимущественная «национальная собственность» любого коренного народа России и принадлежит только самому народу.

    Ни один человек в мире будь то гражданин, ученый, царь, падишах, генеральный секретарь или президент (какой бы он национальности не принадлежал) не имеет морального, юридического или иного права «насильно» посягать посредством своей «языковой» власти на «национальный язык» любого коренного народа России.
    Попытка внедриться в информационной «национальный мозг» - язык любого народа России, юридически и практически расценивается, как «незаконное проникновение» в особо охраняемую «психогенетическую интеллектуальную зону», суверенно мыслящих и говорящих на своем родном языке коренных народов России!

    «Я решительно не понимаю, что может мешать введению татарского языка в школе. Разве русский язык и наука настолько СЛАБЫ И НЕ ОКРЕПЛИ, что их нужно охранять за счет других языков империи? … « - Исмаил Гаспринский, «Русское мусульманство, 1881 год.

    Нарушение языковых «пограничных» границ» в области охраны «национальной власти» языка инонациональными представителями государствобразующего народа (в данном случае России) – русского народа на права и свободы любого коренного народа России, должно строго караться по законам государства, в данном случае Российской Федерации - без права на помилование.
    Ответить
  • Анонимно 06 дек
    Не навязывайте изучение татарского языка детям. Подрастут сами будут изучать, если это будет нужно. А ставить плохие оценки за предмет котоый тебе не нужен, это удар по психике ребенка и его родителей.
    Ответить
    Анонимно 06 дек
    Не навязывайте изучения русского языка татарским детям. Английский важнее
    Ответить
    Анонимно 10 дек
    + арабский и китайский!
    Ответить
    Анонимно 06 дек
    А ваш ребёнок получает плохие оценки только по татарскому? Что-то не верится. Хотя не всем, конечно, даны способности к языкам. На своём-то некоторые делают в слове из трех букв четыре ошибки (ещё - исчо)
    Ответить
  • Анонимно 06 дек
    арабский для татар еще важнее!
    Ответить
    Анонимно 07 дек
    Уровень жизни, например, в ОАЭ, Катаре, Бахрейне, намного выше российского, поэтому дружить с таким богатыми странами очень важно
    Ответить
    Анонимно 07 дек
    Да здравствует ВЕЛИКИЙ и Свободолюбивый ТАТАРстан!Амин!
    Ответить
  • Анонимно 07 дек
    ТАТАРЛАР : Идель, Урал, Астрхан, Кучум-Сибр, Казах-Татар, Башкорт-Татар, Крым-Татар, Кавказ-Татар, Узбяк-Татар, Азер-Татар, Турк-Татар = Алга!
    Ответить
    Анонимно 08 дек
    У татар нет слова назад, они разворачиваются и Алга!
    Ответить
    Анонимно 16 дек
    Татары мужественный народ, всегда только АЛГА!
    Ответить
  • Анонимно 08 дек
    Паспорт у Вас Российской Федерации! Поэтому надо исполнять ФЗ РФ. Во многих татарских семьях дети не знают татарский язык, и даже не хотят знать (лично знаю, могу фамилии назвать). Многие родители переводили своих детей в русские группы по изучению татарского языка. А почему? Любовь к родному языку надо в семье прививать, а то всегда русские у Вас виноваты. С семьи все начинается, себя и вините.
    Ответить
    Анонимно 09 дек
    Татары ещё в начале 90-х проголосовали за независимость
    Ответить
    Анонимно 09 дек
    не смешите. не голосовали
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    Смотрите результаты референдума 1992 года в Татарстане
    Ответить
  • Анонимно 08 дек
    УЯН ТАТАР, УЯН, булма надан, УЯН ТАТАР!
    Ответить
  • Анонимно 11 дек
    Что вы все спорите, учить добровольно татарский никто не запрещает. А славяне появились в Татарстане в третьем веке нашей эры. Так что русские также коренные жители. Государственный язык и язык межнационального общения в России один русский и его надо учить обязательно.
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    учи без перспективный в ближайшим будущем руский сам!
    Ответить
    Анонимно 11 дек
    А зачем мне учить язык который я и так знаю, Это язык науки и значит будущего. А мои предки башкиры и крещеные татары. Мои татарские предки участвовали во взятии Казани и уничтожении агрессивное Казанское ханство и присоединении его к России, а позже громили войско Крымского ханства в Молодинской битве, чем очень горжусь.
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    против своих..???? м...да.... Есть чем гордиться...(((( ... воспитание....
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    Да это никакой не татарин
    Ответить
  • Анонимно 13 дек
    Читаю и удивляюсь... Все уже давно перепутано, русские с татарами, татары с русскими. Наверняка, у всех в родне все перемешано. И такое пишут. Средневековье...
    Ответить
  • Анонимно 13 дек
    Согласно данным ЮНЕСКО татарский язык является одним из 13 языков мира. Около 200 млн. тюркоязычных народов понимают татарский язык. Мне он помогал всегда, хотя знаю и английский, и немецкий.
    Русские и русский язык не знают. И не надо. А мы - татары будем знать и свой родной, и английский, и пр. языки.
    Ответить
  • Анонимно 14 дек
    (поправка) - около 350 млн. тюркских народов понимающих татарский язык.
    Ответить
  • Анонимно 16 дек
    С 1 сентября 1992 года по 1 четверти 2017 года все учили три часа татарский язык и два часа татарскую литературу. есть А татарские классы и Б и т. д. классы где татарские и русскоязычные дети учатся вместе. Когда урок татарского класса в Б классе и т. д. делятся на две группы татарские отдельно, русскоязычные дети отдельно учат. 25 лет учили три часа татарский язык и два часа татарскую литературу. Где результат. Им сейчас от 17 лет по 32 года которые учили три часа татарский язык и два часа татарскую литературу русскоязычные и татарские дети. Со второй четверти 2017 года учат два часа татарский язык и один час татарскую литературу. А чувашские , мордовские и т. д. дети кроме татарского языка учат свой родной язык, русский, иностранный - 4 языка. У них в голове что должно твориться. Сохранение татарского языка и татарской культуры это наверное проблема самих татар. А изучение татарского языка и т. д. никто не против. Будущее и время покажет что надо учить , как учить и т. д. Ну это 2030-40 года и т. д.
    Ответить
  • Анонимно 16 дек
    Родной язык важней всех ваших доводов!
    Ответить
    Анонимно 16 дек
    Ну и учите кто против. НИКТО. Вообще чтобы татарские дети к окончанию школы выучили все татарские песни, стихи, танцы, историю и традиции. Пока не выучат аттестат не давать.
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    Анонимно 17 дек
    Надо, чтобы все татарские дети имели доступ к образованию на татарском языке. А этого нет
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