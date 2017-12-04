«Не обязательный» Энгель Фаттахов: министр образования Татарстана пал вместе с татарским языком

Кресло руководителя займет Рафис Бурганов — однокашник Фаттахова, выпускник сельхозинститута и инженер-механик по образованию

Фото: Олег Тихонов

Энгель Фаттахов с сегодняшнего дня больше не является министром образования Татарстана. С формулировкой «в связи с переходом на другую работу» Рустам Минниханов сегодня освободил его от должности. Решение ожидаемое, интрига была лишь в том, когда это произойдет. Момент настал после того, как стало понятно, что изучение госязыка будет добровольным. Очевидно, что Энгель Фаттахов стал жертвой «языкового» скандала, хотя до последнего пытался оставить татарский язык обязательным для изучения. Впрочем, проблемы, приведшие к такому финалу, начались задолго до вступления экс-главы Актанышского района в должность министра, другое дело, что Фаттахов не нивелировал их, а усугубил. Кресло руководителя татарстанского Минобраза теперь займет Рафис Бурганов, по совпадению — однокашник Фаттахова. Похоже, сельский инженер-механик — карма для системы образования Татарстана.

Нашли крайнего или виновного?

Отставка Энгеля Фаттахова — несомненно, последствие языкового кризиса. Впрочем, Фаттахова вряд ли можно назвать единственным виновником. Недовольство количеством часов и методикой преподавания татарского языка в школах набирало силу задолго до вступления Фаттахова в должность. Митинги в защиту русского языка, письма с жалобами в Москву — все это было начиная с 1990-х годов, когда татарский сделали обязательным для изучения, с постепенным увеличением часов татарского и уменьшением русского. Другое дело, что Фаттахов не пытался нивелировать проблему, а только усугубил ее. Чашу терпения переполнило введение «ЕГЭ по татарскому» — так «срез» прозвали школьники, родители и учителя. На деле это был не ЕГЭ, а единое республиканское тестирование, устроенное по такому же принципу. Справедливости ради отметим, что было оно необязательным, но руководством некоторых школ преподносилось именно так.

Роковую роль в карьере Фаттахова сыграло и его отрицание перекосов и нарушений законов в системе образования. Поручения президента РФ Владимира Путина довести объемы преподавания русского языка до нормативов, рекомендованных Минобром, и не принуждать изучать неродной язык Энгель Навапович комментировал словами: «У нас никаких нарушений нет».

Отставка Энгеля Фаттахова — несомненно, последствие языкового кризиса. Фото prokazan.ru



Борьба Энгеля Фаттахова за татарский язык: от отрицания до согласия

В своей правоте Фаттахов был уверен до последнего либо надеялся на особое отношение к Татарстану, иначе бы школьные программы привели в соответствие до начала учебного года, а не экстренно, в осенние каникулы, когда начали поджимать сроки отчета о выполнении путинских поручений.

Несмотря на заявления Фаттахова, нарушений прокуратура нашла тысячи во всех школах. Это и снижение объема преподавания русского языка, предусмотренного федеральными образовательными стандартами (из проверенных школ он соответствовал предъявляемым требованиям лишь в 24); нарушения прав и свобод на добровольное изучение родных языков и государственного языка республики с навязыванием незаконных итоговых тестирований, влиявших как на перевод в 10-й класс, так и на средний балл аттестата; вмешательство республиканских государственных и муниципальных органов в автономию образовательных организаций и другие.

Надо отдать должное Фаттахову в борьбе за сохранение татарского языка в школах в качестве обязательного предмета. Едва ли не через день министр образования ездил в Москву и стучался во все кабинеты федерального министерства, чтобы отвоевать хотя бы 2 часа на изучение государственного языка. Но учебный план, предложенный им, завернули как несоответствующий поручениям президента страны.

Можно сказать, что Фаттахов прошел все стадии принятия неизбежного: от острого отрицания до торга и принятия.

Настоящий разнос министру образования устроили за плохую подготовку кадров для производства и чемпионата WorldSkills. Фото Михаила Козловского

«Учительский ЕГЭ» и разносы за WorldSkills: чем еще запомнился Энгель Фаттахов?

Энгель Фаттахов занял должность министра образования в 2012 году и продержался на ней дольше всех своих предшественников. Но языковой конфликт — это далеко не все, чем он запомнится.

Вторым по значимости скандалом можно считать так называемый «учительский ЕГЭ». Педагогов заставили подтверждать свои знания. Учителя бойкотировали экзамен, падали в обморок при получении КИМов, писали петиции с требованием отменить «пытку» и требовали: «Энгель Навапович, может быть, сначала Вам сдать ЕГЭ и показать пример учителям?»

Волновались педагоги не зря. Срез знаний показал, что двойку можно ставить учителям русского, татарского и информатики, если судить по среднему баллу, они знали свой предмет хуже учеников. Надо сказать, что «учительский ЕГЭ», который в Татарстане стали проводить с 2015 года, — исключительно местная инициатива, Рособрнадзор только с будущего года вводит систему оценки знаний учителей в нескольких пилотных регионах России.

Впрочем, за ЕГЭ для учителей Энгеля Фаттахова руководство республики не критиковало. Зато настоящий разнос министру образования устроили за плохую подготовку кадров для производства и чемпионата WorldSkills. «Ты знаешь, во сколько каждый ресурсный центр обошелся?» — стучал кулаком по столу Минниханов, обращаясь к Фаттахову на заседании экономического совета при кабмине РТ.

— Если у кого-то есть понимание, что эти ресурсные центры для тех людей, которые там работают, чтобы они зарплату получали, — это не так. Мы должны готовить там специалистов, которые нужны. Мы тратим огромные деньги, а получается — деньги на ветер? — критиковал Минниханов уже на правительственном заседании, посвященном качеству образования и проведению корпоративных чемпионатов WorldSkills.

Предмет особого хвастовства экс-министра образования — третье место, после Москвы и Питера, по среднему баллу ЕГЭ по русскому. Фото Максима Платонова

Отсев девятиклассников, поборы в школах и капремонт

Достижением Фаттахова можно считать результаты ЕГЭ школьников. Заваливших экзамен в этом году стало в 2 раза меньше, чем в прошлом, докладывал Фаттахов на брифинге в кабмине. Предмет особого хвастовства экс-министра образования — третье место, после Москвы и Питера, по среднему баллу ЕГЭ по русскому, при том что объем изучения госзяыка в Татарстане был практически в два раза меньше.



Правда, этот плюс переходит в минус, если учесть, что до ЕГЭ в республике допускаются лучшие из лучших. Жесткий отсев выпускников девятых классов — еще один скандал, которым прославился Энгель Фаттахов.

В неоспоримые достижения можно записать начало борьбы с поборами в школах и детсадах. В министерстве была открыта горячая линия, по жалобам проводились проверки, которые подтверждали факты коррупции.

В годы работы Фаттахова в Татарстане были открыты сотни детских садов, а в школах, некоторых впервые с момента строительства, прошел капитальный ремонт.

Кресло Минобра — для сельских инженеров-механиков

Энгеля Фаттахова сменит его однокашник, сельские инженеры-механики — похоже, карма для татарстанского Минобра. Рафис Бурганов родился 17 августа 1961 г. в селе Муслюмово ТАССР. Как и его предшественник — Энгель Фаттахов, он получил базовое сельскохозяйственное образование. Более того, Бурганов окончил Казанский сельскохозяйственный институт по той же специальности — «инженер-механик», и в тот же год — 1983-й. В 1990 году он получил второе высшее — окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности «экономист». В 2000 году защитил кандидатскую по экономике. Проработав 13 лет на «Казанькомпрессормаше», в 1996 году Рафис Бурганов пошел в чиновники — стал первым заместителем главы администрации г. Казани. В 1998—1999 годах — первый заместитель министра экономики и промышленности Республики Татарстан. В 1999—2005 гг. — глава администрации Вахитовского района г. Казани. В 2005—2010 гг. — первый заместитель главы, руководитель исполнительного комитета муниципального образования г. Казани.

Энгеля Фаттахова сменит его однокашник, сельские инженеры-механики — похоже, карма для татарстанского Минобра. Фото Романа Хасаева

В 2010-м Бурганов занял не соответствующий ни его образованию, ни его опыту пост министра по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан. Именно на период его руководства министерством пришлось проведение Универсиады, после которой Бурганов уступил кресло Владимиру Леонову, а сам занялся куда более спокойной работой в республиканском парламенте — с октября 2014-го он депутат Государственного совета пятого созыва. Также Бурганов носит звание академика Международной академии холода.

В татарстанском Минобразования отставку Фаттахова не комментируют, по данным «Реального времени», министр с сегодняшнего дня официально находится в отпуске.