Оренбургские короли госзаказа: структуры Вексельберга, хозяин ЦСКА и строитель мечети

Оренбургская область тратит меньше соседей, и в основном — на «социалку» и инфраструктуру

Фото: Максим Платонов

«Реальное время» продолжает изучать госзакупки Приволжского федерального округа. Не так давно выходил материал про Пермский край, а до этого мы знакомили читателей с Ульяновской и Нижегородской областями, Башкортостаном и Самарской областью. Еще раньше мы рассказывали о регионах поменьше, которые граничат с Татарстаном: Удмуртии, Марий Эл и Чувашии. Сегодня мы изучим ситуацию с крупнейшими поставщиками и заказчиками Оренбургской области (ранее был опубликован топ крупнейших компаний региона). Как и во многих средних регионах Поволжья, в основном поставщики здесь — госкомпании и московский бизнес, а деньги главным образом уходят на социальную сферу и инфраструктуру.

Госзаказов мало, но и населения — меньше

Как можно узнать из статистики портала госзакупок, по данным на конец ноября 2017 года, общая сумма государственных заказов в Оренбургской области составила 25,4 млрд рублей. По сравнению с крупными и промышленно развитыми окрестными регионами это довольно слабый результат: в Самарской области показатель за аналогичный период составляет 60,8 млрд рублей, в Татарстане — 96,7 млрд рублей, в Башкортостане — 56,4 млрд рублей, в Челябинской области — 46 млрд рублей. Единственный сосед Оренбургской области, где сумма заказов меньше, — Саратовская область. Ее результат сравним с показателем рассматриваемого региона — 24,7 млрд рублей.

Стоит, впрочем, отметить, что Оренбургская область меньше своих соседей по населению. Здесь проживает всего около 2 млн человек, в то время как в той же Саратовской области — 2,5 млн. При этом по валовому региональному продукту на душу населения Оренбургская область опережает не только Саратовскую (388 тыс. против 248 тыс. рублей), но и Башкортостан (323 тыс. рублей), Челябинскую область (335 тыс. рублей) и даже, буквально на тысячу рублей, Самарскую область. Единственный из соседей Оренбуржья, где ВРП на душу населения больше — Татарстан. Здесь показатель составляет 474 тыс. рублей.

За весь прошлый год в Оренбургской области было заключено госзаказов на сумму в 37,8 млрд рублей, за этот период регион оказался позади и Саратовской области (50,6 млрд рублей). В Самарской области тогда показатель составил 70,2 млрд, в Татарстане — 98,1 млрд, в Башкортостане — 78,2 млрд, в Челябинской области — 58,5 млрд рублей.

Больше всего денег в области уходит на дороги. Фото 56orb.ru



Дороги, медицина и вынужденные кредиты

Основные статьи расходов, на которые выделяются бюджетные деньги в регионе, примерно те же, что и в большинстве регионов Приволжского федерального округа, которые мы анализировали. Больше всего денег уходит на дороги: Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области заключило контрактов на 1,56 млрд рублей, а Управление строительства и дорожного хозяйства администрации региональной столицы на 1,02 млрд рублей (это третий по величине госзаказчик региона).

Стоит также отметить и других заказчиков, связанных с различными видами инфраструктуры. В частности, контрактов на 671 млн рублей заключил Международный аэропорт «Оренбург» (6-е место, крупнейшие заказы касаются поставки топлива), еще 550 млн рублей потратило Гайское муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства (7-е место). Замыкает десятку МУП «Орское предприятие тепловых сетей» с заказами на 395 млн рублей.

Довольно много денег потратили также на медицину: региональный Минздрав занял второе место в списке крупнейших госзаказчиков с суммой в 1,2 млрд рублей, а еще 771 млн рублей потратила Оренбургская областная клиническая больница (5-е место в топе заказчиков). Кроме того, контрактов еще на 448 млн рублей заключило региональное отделение Фонда социального страхования (это 8-е место).

Оставшихся двух крупнейших заказчиков общая сфера работы не объединяет. На 4-м месте расположилось Министерство финансов Оренбургской области с заказами на 920 млн рублей. По «доброй традиции» российских регионов это ведомство в основном заключило контракты на предоставление кредитов для финансирования дефицита областного бюджета. Отметим, что еще в июле 2017 года Оренбургская область была одним из трех регионов ПФО (вместе с Татарстаном и Пермским краем), в структуре долгов которого не было кредитов от банков — но это, видимо, в прошлом.

Предпоследнее место в топ-10 занимает Управление ФСИН по Оренбургской области, заключившее контрактов на 430 млн рублей.

№ Заказчик Сумма, млн руб. 1 Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области 1558 2 Минздрав Оренбургской области 1257 3 Управление строительства и дорожного хозяйства Оренбурга 1023 4 Минфин Оренбургской области 923 5 Оренбургская областная клиническая больница 775 6 Международный аэропорт «Оренбург» 676 7 МУП ЖКХ (г.Гай) 550 8 ГУ — Оренбургское отделение фонда социального страхования 448 9 УФСИН по Оренбургской области 431 10 МУП «Орское предприятие тепловых сетей» 395

«Оренбургремдорстрой»: главный заказчик — главному исполнителю

Самым крупным исполнителем госзаказов в Оренбургской области стало региональное государственное дорожное предприятие «Оренбургремдорстрой». В 2017 году оно получило заказов на 1,14 млрд рублей.

Всего у предприятия 61 заказ, в основном оно выполняло работы для крупнейшего заказчика региона — Главного управления дорожного хозяйства Оренбургской области. В частности, крупнейший заказ «Оренбургдорстроя» — на 395 млн рублей — касался ремонта дороги Оренбург — Беляевка, а на 169 млн рублей — дороги Бугульма — Бугуруслан — Бузулук — Уральск.

Кроме того, «Оренбургремдорстрой» получил четыре заказа от того же Управления дорожного хозяйства на сумму в 2,2—3,2 млрд рублей на содержание дорог Оренбургской области, однако они заключены на срок до 2019 года, поэтому их нельзя полностью отнести к 2017 году.

«Т Плюс» и его «дочка» «Энергосбытплюс» в двух проявлениях

Еще один крупный поставщик по госзаказам Оренбургской области — АО «Энергосбытплюс». Причем компания занимает сразу два места в топ-10: на втором месте находится непосредственно акционерное общество с заказами на 958 млн рублей, а на четвертом — оренбургский филиал компании с заказами еще на 571 млн рублей. У самой компании — более 1200 заказов. Она зарегистрирована в Красногорском районе Московской области и, согласно регистрационным данным, принадлежит РАО «ЕЭС России». Впрочем, как следует из данных сайта самой компании, она входит в группу «Т Плюс» (в свою очередь, входит в «Ренову» Виктора Вексельберга).

Обе компании, как и следует из их названий, занимаются поставками энергии оренбургским государственным и муниципальным предприятиям, федеральным предприятиям, находящимся в Оренбургской области, а также непосредственно муниципальным районам.

Отметим, что в списке крупнейших госзаказчиков оказалась и сама «Т Плюс» Виктора Вексельберга. Компания занимает 8-е место с 741 заказом на 327 млн рублей. Крупнейший из них — на 16,6 млн рублей — от Оренбургской областной клинической больницы на снабжение тепловой энергией. Остальные заказы компании, соответственно, касаются все того же тепла.

За первые 11 неполных месяцев 2017 года Сбербанк получил от госструктур области 29 заказов на 908 млн рублей. Фото onlinevbank.com



Средства Сбербанка для покрытия дефицита бюджета

Третье место в списке поставщиков по государственным заказам в Оренбургской области занимает частый гость в подобных рейтингах — Сбербанк. За первые 11 неполных месяцев 2017 года он получил от госструктур области 29 заказов на 908 млн рублей.

Они, как уже упоминалось, касаются кредитов для покрытия дефицита бюджетов. Крупнейший из них, в частности, от Минфина Оренбургской области — на 76 млн рублей. Есть и еще 12 аналогичных заказов примерно на такую же сумму. Кроме того, заказы на сумму около 20 млн рублей — от администраций Новотроицка, Орска, Ясненского городского округа. Остальные заказы касаются сумм менее миллиона рублей.

Поддать газу

Четвертое место, напомним, оказалось у оренбургского филиала компании «Энергосбыт плюс», получившего заказов на 571 млн рублей. А вот на пятом месте расположилась еще одна компания, связанная с энергетикой, — правда, другого вида. Это ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург», региональная «дочка» газового монополиста «Газпрома». Компания получила 452 заказа на 485 млн рублей.

Крупнейший заказ (298 млн рублей) газовая компания получила от администрации Орска на поставку газа. Также крупные заказы — от МУП «Жилкомсервис» и исправительной колонии №1 УФСИН.

«Благоустроитель» Северного проезда

Шестое место в списке заняло общество с ограниченной ответственностью с приятным названием «Благоустроитель». Отметим, что компания получила всего три контракта на общую сумму в 406 млн рублей.

Самый большой из них — на 306 млн рублей — от Управления строительства и дорожного хозяйства администрации Оренбурга. Он касался строительства Северного проезда в Оренбурге. Еще один заказ от этого же заказчика — на 100 млн — на ремонт дорог в Оренбурге. Третий заказ, от администрации Северного округа Оренбурга, совсем небольшой по стоимости — на 132 тыс. рублей, и касается аренды погрузчика и самосвала.

Компания «Благоустроитель» зарегистрирована в Оренбурге, ее директор и учредитель — Нил Аптикеев, он же — учредитель ООО «СУ №7», ООО «Жилстрой» и ТСЖ «Взлет». Аптикеев, в частности, принимал участие в открытии мечети в поселке Караванный. Отметим, что строительство Северного проезда подразумевает вырубку деревьев в части лесопарковой зоны, что вызвало недовольство местных жителей.

Нил Аптикеев, в частности, принимал участие в открытии мечети в поселке Караванный. Фото dumoo.ru

Тепло от владельца ЦСКА

На седьмом месте расположилось ПАО «Гайский горно-обогатительный комбинат». Оно заключило три контракта на общую сумму в 387 млн рублей. Основная доля этой суммы заключена, впрочем, лишь в одном заказе — от муниципального унитарного предприятия ЖКХ из города Гай. Закупка касается той же сферы, в которой работает и «Т-Плюс», однако, видимо, из-за расположения ГОКа в Гае, он же и поставляет тепловую энергию для города.

Сама компания принадлежит «Уральской горно-металлургической компании». Управляет ею ООО «УГМК-Холдинг» из Верхней Пышмы Свердловской области, «дочка» «Уральской горно-металлургической компании». Она принадлежит пяти зарубежным компаниям, фактическим владельцем называют Искандара Махмудова, который в 2012 году купил футбольный клуб ЦСКА. Директор «УГМК» — Андрей Козицын, который является почетным консулом Австрии в Уральском федеральном округе.

276 млн бывшему издательству Ротенберга

Девятое место оказалось у АО «Издательство «Просвещение». Компания получила 37 заказов на 276 млн рублей. Основная масса этих денег сосредоточена в двух заказах — оба они от Министерства образования Оренбургской области. Сумма первого — 186 млн рублей, второго — 84 млн рублей. Оба касаются учебной литературы.

Издательство зарегистрировано в Москве, в 3-м проезде Марьиной рощи. На данный момент, согласно данным ЕГРЮЛ, учредители не заявлены, а ранее им была «Олма Медиа Групп Лимитед». Издательство называется крупнейшим игроком на рынке учебной литературы, ранее — с 2014 года — владельцем и председателем совета директоров был Аркадий Ротенберг.

Лекарства с Березки

Замыкает десятку крупнейших поставщиков Оренбургской области компания с названием «Долина Трейд». За неполные 11 месяцев 2017 года она получила 238 государственных заказов на 250 млн рублей. В основном компания занималась поставкой технических средств реабилитации для оренбургского отделения Фонда социального страхования, а также лекарств для Министерства здравоохранения.

Компания зарегистрирована в Оренбурге на улице Березка, основной вид деятельности — торговля фармацевтической продукцией. Учредителем и директором является Равиль Забиров. Других компаний на нем не числится.

№ Подрядчик Сумма, млн руб. 1 ГУП «Оренбургремдорстрой» 1139 2 АО «Энергосбыт плюс» 962 3 ПАО «Сбербанк России» 908 4 Оренбургский филиал АО «Энергосбыт плюс» 571 5 ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» 485 6 ООО «Благоустроитель» 406 7 ПАО «Гайский ГОК» 387 8 филиал «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» 327 9 АО «Издательство «Просвещение» 276 10 ООО «Долина-Трейд» 250