«К нам поступает огромное количество жалоб на отсутствие «Карбоплатина»

В двух профильных организациях «Реальному времени» рассказали о дефиците препарата, применяемого при лечении рака

Фото: Михаил Захаров

Жалобы на отсутствие «Карбоплатина» фиксируют в межрегиональной общественной организации «Движение против рака» и ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!», в том числе и в Татарстане.

— К нам поступает огромное количество жалоб на отсутствие «Карбоплатина». И особенно их много приходит из Татарстана. Последние две недели из республики было огромное количество обращений, — рассказала «Реальному времени» руководитель горячей линии «Движения против рака» Анна Зотова.

О жалобах онкобольных на отсутствие препаратов на основе платины, поступающих с ноября 2025 года, ранее также сообщали представители ассоциации «Здравствуй!».

По данным справочной аптек, на всю республику в свободной продаже имелось всего два флакона «Карбоплатина» — в двух казанских аптеках, притом что курс лечения им обычно состоит из 4—6 циклов, а применяется препарат достаточно широко — в схемах химиотерапии при раке легких, молочных желез, яичников, мочевого пузыря.

Отсутствие препаратов на основе платины связана с резким подорожанием сырья, их производство стало нерентабельным и сворачивается, а закупки стремительно сокращаются. По данным аналитических компаний Headway Company и Cursor, в 2025 году объем госзакупок «Карбоплатина» в денежном выражении, по сравнению с предыдущим годом, сократился в 2,5 раза. А стоимость одного флакона, по опубликованным в СМИ данным, выросла с 350—400 рублей до 1,8—2,3 тысячи.

Подробнее о допуске лекарств на региональные рынки читайте в материале «Для онкобольных в Татарстане разрешили закупать запрещенные ФАС препараты».