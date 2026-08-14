Пригородные билеты теперь можно купить через чат-бот в «Максе»

Для покупки нужно перейти по ссылке или отсканировать QR-код

Фото: Динар Фатыхов

Пассажиры пригородных электричек теперь могут оформлять проездные документы прямо в мессенджере. Компания «Содружество» объявила о запуске чат-бота «Электрички РЖД» на платформе «Макс».

— Сервис предоставляет пассажирам удобный и быстрый способ приобретения разовых билетов на пригородные поезда за полную стоимость без указания мест прямо в мессенджере. Чат-бот не требует установки дополнительных приложений, — сообщает пресс-служба.

Чтобы купить билет, нужно перейти по ссылке или считать QR-код, указать регион, дату и маршрут, а затем выбрать вид билета и оплатить картой. После успешной оплаты система формирует штрих-код, который предъявляют на турникете или контролеру в вагоне.

Реальное время / realnoevremya.ru

Через бот также можно оплатить перевозку велосипеда, ручной клади и животных.

Ранее сообщалось, что национальный мессенджер «Макс» останется частью цифровой экосистемы России на постоянной основе, а создание собственного мессенджера в рамках «Госуслуг» не планируется.



Вадим Вахрушев