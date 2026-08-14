В Казани завершают подготовку к «Новой волне 2026»

15:37, 14.08.2026 34
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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

В Казани завершаются последние приготовления к Международному конкурсу молодых исполнителей «Новая волна 2026». Фестиваль пройдет во второй раз с 20 по 26 августа в новом зале New Wave Hall возле «Ак Барс Арены». Мэр Казани Ильсур Метшин осмотрел площадку и увидел репетицию участников. В конкурсе участвуют 12 финалистов из России, Армении, Беларуси и Казахстана, среди них представитель Татарстана Игнат Изотов. Продано более 95% билетов. В прошлом году трансляции собрали 17,5 млн зрителей.

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