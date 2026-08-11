На 400-летии Набережных Челнов выступят Сергей Лазарев и Салават Фатхутдинов

Праздник пройдет 21 августа — о времени выступления артистов сообщат ближе к событию

Фото: Артем Дергунов

На 400-летии Набережных Челнов 21 августа выступят Сергей Лазарев и Салават Фатхутдинов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

— Юбилейное событие украсят выступления лучших творческих коллективов города. Приглашенными звездами станут заслуженный артист России и народный артист Татарстана Салават Фатхутдинов, а также популярный певец Сергей Лазарев. О времени выступления артистов сообщим ближе к событию, — говорится в сообщении.



Реальное время / realnoevremya.ru

Юбилей города пройдет на майдане парка «Прибрежный». Праздник начнется с показательных выступлений спортсменов конноспортивной школы «Тулпар». Также в программе — театрализованное представление «Сила реки, сила земли, сила народа», выступления творческих коллективов города, музыкальная программа от диджея Цветкова.

Напомним, в Нижнекамске в связи с трагическими событиями отменили юбилей города, который должен был пройти 15 августа. Праздничные мероприятия в честь 60-летия Нижнекамска проведут позже и в другом формате.

Галия Гарифуллина