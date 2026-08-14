Конгресс США хочет запретить России доступ к национальным лабораториям

Авторами документа выступили член Палаты представителей Пэт Харриган и сенатор Том Коттон

Американские законодатели внесли на рассмотрение Конгресса законопроект, ограничивающий доступ граждан России, Китая, Ирана, КНДР и Кубы к национальным лабораториям Министерства энергетики США.

— Законопроект предусматривает запрет на доступ к 17 национальным лабораториям Минэнерго США «иностранным гражданам, представляющим существенную угрозу», — сообщает ТАСС.

Исключения возможны только при наличии разрешения главы Минэнерго и ФБР. При этом ведомства должны будут в течение 30 дней уведомлять Конгресс о каждом таком разрешении.

Документ подготовлен членом Палаты представителей Пэтом Харриганом и сенатором Томом Коттоном и, вероятно, получит широкую поддержку в Конгрессе, так как касается вопросов национальной безопасности. Сроки рассмотрения законопроекта пока не называются.

Ранее сообщалось, что американские сенаторы одобрили законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана.

Вадим Вахрушев