Конгресс США хочет запретить России доступ к национальным лабораториям
Авторами документа выступили член Палаты представителей Пэт Харриган и сенатор Том Коттон
Американские законодатели внесли на рассмотрение Конгресса законопроект, ограничивающий доступ граждан России, Китая, Ирана, КНДР и Кубы к национальным лабораториям Министерства энергетики США.
— Законопроект предусматривает запрет на доступ к 17 национальным лабораториям Минэнерго США «иностранным гражданам, представляющим существенную угрозу», — сообщает ТАСС.
Исключения возможны только при наличии разрешения главы Минэнерго и ФБР. При этом ведомства должны будут в течение 30 дней уведомлять Конгресс о каждом таком разрешении.
Документ подготовлен членом Палаты представителей Пэтом Харриганом и сенатором Томом Коттоном и, вероятно, получит широкую поддержку в Конгрессе, так как касается вопросов национальной безопасности. Сроки рассмотрения законопроекта пока не называются.
Ранее сообщалось, что американские сенаторы одобрили законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана.
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