Казань обогнала Санкт-Петербург по высоте новых жилых проектов

Согласно исследованию, средняя этажность новых жилых комплексов в Казани сократилась с 16 до 15 этажей, а максимальная высота — увеличилась с 25 до 28 этажей

Фото: Артем Дергунов

В Казани за последние пять лет немного снизилась средняя этажность вводимых в эксплуатацию новостроек, однако максимальная высота жилых проектов выросла. К таким выводам пришли аналитики Группы «Эталон».

Согласно исследованию, средняя этажность новых жилых комплексов в Казани сократилась с 16 до 15 этажей по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом максимальная высота новостроек увеличилась с 25 до 28 этажей. Таким образом, по этому показателю столица Татарстана опередила Санкт-Петербург, где самым высоким проектом в текущем году стал жилой комплекс высотой 25 этажей. Минимальная этажность казанских новостроек за пять лет также снизилась — с семи до пяти этажей.

— Казань отличается сбалансированным подходом девелоперов к вводу новых проектов. С одной стороны, здесь появляются высотные дома, с другой — камерные проекты с приватной атмосферой и небольшим количеством жителей, — отметил директор департамента аналитики и ценообразования Группы «Эталон» Никита Мурин.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эксперты отмечают, что дома высотой до девяти этажей чаще выбирают покупатели, ориентированные на приватность и комфортную среду проживания. Наиболее востребованным форматом остаются жилые комплексы средней этажности — от 10 до 20 этажей.

Высотные жилые комплексы высотой от 25 этажей привлекают разнообразием планировочных решений, развитой инфраструктурой и панорамными видами. Среди недостатков таких проектов — дефицит парковочных мест и увеличение времени ожидания лифтов.

По оценке Никиты Мурина, в ближайшие два года средняя этажность новостроек в Казани существенно не изменится и сохранится на уровне 15–16 этажей благодаря реализации проектов различных форматов и масштабов. Ранее была названа средняя стоимость проданной квартиры в новостройке в Казани.

Наталья Жирнова