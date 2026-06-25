Эксперт назвал стоимость посуточной аренды квартир в разных районах Казани

Снять на сутки студию стоит от 3 тыс. рублей

Фото: Артем Дергунов

Снять на сутки студию в Казани в среднем стоит от 3 тыс. до 6 тыс. рублей. Самые высокие ценники — в центре города. Тем временем арендовать «гостинку» в Ново-Савиновском, Московском и Приволжском районах столицы Татарстана обойдется в 3-4 тыс. рублей. Об этом «Реальному времени» сообщил вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев.

— Если рассматривать районы с позиции спроса, то, за исключением центра, очень востребованы у туристов Ново-Савиновский, а также Московский районы, а именно — улицы Декабристов и проспект Ибрагимова. Неплохой популярностью пользуется и Приволжский район. А вот в Авиастроительном квартир посуточно сдается крайне мало. Разве что только около метро, — сказал собеседник агентства.

Что касается аренды «двушек» и «трешек», то там ставки за посуточную аренду начинаются от 5 тыс. рублей, но в зависимости от площади, местоположения, ремонта и других факторов цена может доходить и до 20—25 тыс. рублей. Однако в последнем случае речь будет идти о большом объекте в самом центре города, уточнил эксперт.

О том, сколько стоит снять самую дорогую и дешевую квартиру в Казани, Москве и Санкт-Петербурге, есть ли риски перенасыщения рынка «посуткой» и почему путешественники предпочитают поселяться у частников, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров