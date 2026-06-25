В Кукморе утвердили порог дохода до 29 тысяч рублей для получения соцжилья

Также введены ограничения по стоимости имущества, находящегося в собственности

Фото: Динар Фатыхов

В Кукморском муниципальном районе утверждены критерии, определяющие право граждан на получение жилья по договору социального найма. Соответствующее постановление устанавливает финансовые и имущественные параметры, на основании которых будет оцениваться нуждаемость семей в социальном жилье.

Согласно документу, максимальный уровень дохода на одного члена семьи или одиноко проживающего гражданина не должен превышать 29,4 тысячи рублей в месяц. Также введены ограничения по стоимости имущества, находящегося в собственности: для одинокого гражданина предельный показатель составляет 1,06 млн рублей, для семьи из двух человек — 2,13 млн рублей, с увеличением порога на 1,06 млн рублей за каждого последующего члена семьи.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Методика расчета основана на норме предоставления жилья в размере 18 квадратных метров на человека, средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья на уровне 59 тысяч рублей, а также расчетных параметрах кредитования — ставке 8,5% годовых и сроке 180 месяцев.



Напомним, что в Татарстане на 2027 год установят новые жилищные нормативы для села. Они будут использоваться при реализации жилищных программ, связанных со строительством и приобретением жилья на сельских территориях.

Наталья Жирнова