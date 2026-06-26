В Казани вырос интерес к программам обмена старого жилья на новое

Программы трейд-ин сегодня доступны примерно у половины компаний, тогда как годом ранее их доля была существенно ниже

Фото: Артем Дергунов

На рынке недвижимости в России заметно вырос интерес к программам трейд-ин, в рамках которых застройщики помогают покупателям обменивать старое жилье на новое с доплатой. Среди городов, где зафиксирован наибольший рост подобных предложений, эксперты называют в том числе Казань, сообщают «Известия».

Как отмечают участники рынка, все больше девелоперов предлагают клиентам специальные условия покупки квартир, включая помощь в продаже вторичного жилья и использование вырученных средств в качестве первоначального взноса. По оценкам экспертов, такие программы сегодня доступны примерно у половины компаний, тогда как годом ранее их доля была существенно ниже.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В Казани, как и в ряде других крупных городов, интерес к трейд-ин усиливается на фоне оживления вторичного рынка и снижения ключевой ставки, которая в июне была понижена до 14,25%. Это облегчило продажу старых квартир и повысило активность покупателей, стремящихся быстрее выйти на сделку.

По данным аналитиков, доля сделок с использованием трейд-ин пока остается относительно небольшой, однако продолжает расти.

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Наталья Жирнова