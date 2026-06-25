Почти 8% строящегося жилья в Татарстане возводится с задержкой

Республика заняла 11-е место среди регионов страны по этому показателю

Фото: Артем Дергунов

Татарстан вошел в число регионов России с заметной долей жилья, строительство которого ведется с переносом сроков ввода в эксплуатацию. По данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), республика заняла 11-е место среди регионов страны по этому показателю, сообщают «Ведомости».



На июнь 2026 года на такие проекты в республике приходится 7,9% от общего объема строящегося жилья, а за год показатель увеличился на 1,1 процентного пункта.

В целом по России на 1 июня строилось 125 млн кв. м жилья, из которых 15,8 млн кв. м, или 12,6%, возводились с переносом сроков сдачи. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем таких проектов увеличился примерно на 30%, а их доля выросла на 2,8 процентного пункта.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эксперты связывают рост числа проектов с задержками прежде всего со снижением спроса на жилье на фоне сокращения доступности ипотечных кредитов. По словам руководителя ЕРЗ Кирилла Холопика, застройщики нередко вынуждены корректировать сроки реализации проектов из-за недостаточных темпов продаж квартир. Кроме того, на отрасль продолжают влиять кадровый дефицит, рост стоимости строительных работ, логистические сложности и удорожание финансирования.

При этом специалисты отмечают, что не все проекты с перенесенными сроками фактически являются проблемными. В ряде случаев девелоперы сознательно откладывают ввод домов в эксплуатацию, если в них остается значительный объем непроданных квартир. После завершения строительства застройщики начинают нести дополнительные расходы на содержание помещений и коммунальные платежи.

Наталья Жирнова