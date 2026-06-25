И взыскать $334 млн: суд в Татарстане заочно приговорил к 12 годам колонии олигарха Коломойского*

Альметьевский горсуд признал доказанным увод нефти на 10,8 млрд рублей в составе ОПС — обвиняемые в процессе не участвовали

Сегодня в Татарстане дошел до финала беспрецедентный процесс по делу о хищении почти на 11 млрд рублей. Четверку известных украинских бизнесменов заочно признали виновной в присвоении 859 тысяч тонн продукции «Татнефти» в составе преступного сообщества и наказали 48 годами колонии строгого режима, назначив каждому по 12 лет. В числе фигурантов — украинский олигарх Игорь Коломойский*. При этом с осужденных солидарно взыскали ущерб в размере 334 млн долларов США, постановив определить сумму в рублевом эквиваленте на дату погашения, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Альметьевского горсуда Татарстана.

Все четверо фигурантов также заочно арестованы и в данный момент числятся в международном розыске. Реальные сроки в колонии строгого режима сегодня заочно получили бывший глава правления ЗАО «Укртатнафта» Павел Овчаренко, Геннадий Боголюбов и Александр Ярославский.

предоставлено пресс-службой Альметьевского горсуда

12-летние сроки назначены лишь по статье 210 УК. По второму эпизоду о присвоении в особо крупном размере (ст. 160 УК) суд наказал каждого 8 годами лишения свободы и тут же освободил за истечением сроков давности, — уточнили в прокуратуре Татарстана.

Также суд частично удовлетворил иск потерпевшей компании на 10,8 млрд рублей, а часть арестованного по делу имущества постановил конфисковать в доход государства.

Интересы обвиняемых представляли адвокаты из Альметьевска, «Камского уголовно-правового центра» Ижевска и московского адвокатского бюро «ЕПАМ», также работающего с клиентами за пределами РФ. Позицию потерпевшей компании представляли глава правового департамента ПАО «Татнефть» Дмитрий Медведев и его коллега Светлана Султанова.

По данным участников процесса, в ходе прений сторона защиты пыталась добиться возврата дела прокурорам и указывала на сложности представления доказательств в заочном формате. Сторона обвинения же запрашивала для всех «заочников» одинаковые сроки в 14 лет и 11 месяцев колонии строгого режима со штрафами в 900 тысяч рублей по статье об организации преступного сообщества и тоже указывала, что по второму эпизоду дела истек 10-летний срок давности.

Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, по версии следствия, с 4 декабря 2006-го по 19 октября 2007-го обвиняемые, находясь вне пределов Российской Федерации, создали ОПС. А далее совместно с лицами, чье уголовное дело выделено в отдельное производство, присвоили нефть, поставленную через компанию-посредника. Почти 860 тысяч тонн нефти на 439 млн долларов были отправлены трубопроводным транспортом через ряд посредников в резервуары нефтедобывающего завода «Укртатнафта» в Полтавской области Украины.

Претензии по этой сделке вылились в уголовное дело через 12 лет — в 2021-м озвучили и предварительные данные по ущербу в 4 млрд рублей. К моменту направления дела в суд размер похищенного силовики оценивали уже в 10,8 млрд рублей. Причем для обеспечения взыскания по гражданским искам сотрудники МВД Татарстана наложили арест на активы и акции АО «Петрус» — одного из лидеров рынка ПЭТ-упаковки в России, считая данную компанию аффилированной с заочно обвиняемыми. В списке арестованного имущества на 20,7 млрд рублей оказались нежилые помещения, строения и земельные участки в Санкт-Петербурге, городах Подмосковья, Рязанской, Свердловской, Челябинской, Самарской, Брянской, Калужской, Нижегородской и Омской областей. Представители «Петруса» также участвовали в уголовном процессе.

Примечательно, что после заочного ареста Боголюбова и Коломойского* Вахитовским судом Казани в ноябре 2022-го последнего задержали за преступления на родине. На тот момент ему вменяли мошенничество и легализацию имущества на 13 млн долларов с его выводом за границу через подконтрольные банковские структуры. В 2024-м добавили организацию заказного убийства директора юркомпании, который отказался выполнять требования по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В России же в 2023-м заочно обвиняемого внесли в список террористов и экстремистов — за финансовую поддержку неонацистских вооруженных формирований.

В 2026-м в МВД Татарстана посчитали следствие завершенным, в марте прокуратура утвердила обвинение и направила в суд ходатайства о рассмотрении дела без подсудимых ввиду невозможности их экстрадиции на фоне международной ситуации.

Суд ходатайство удовлетворил, но посчитал нужным засекретить процесс «ради сохранения коммерческой тайны» — по ходатайству потерпевшей стороны.

По делу с доказательствами в 130 томах судья Альметьевского горсуда Гульнара Багаутдинова провела 13 заседаний и две недели назад удалилась в совещательную комнату.

По данным «Реального времени», защита и представители «Петруса» намерены оспаривать сегодняшний приговор.

