В Казани и Челнах цены на вторичку выросли до 3,3% за квартал

В сегменте новостроек прирост составил всего 0,2%

Фото: Артем Дергунов

В Казани в июне 2026 года средняя стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке составила 222,8 тысячи рублей, в Набережных Челнах — 130,9 тысячи рублей. За квартал цены в этих городах увеличились на 2,1 и 3,3% соответственно, сообщила пресс-служба «Циан».

Среди городов Приволжского федерального округа более высокий прирост средней стоимости квадратного метра на вторичном рынке жилья за квартал был зафиксирован в Кирове (4,8%), Оренбурге (4,7%) и Ульяновске (3,4%). В Уфе, напротив, произошла небольшая коррекция цен вниз на 0,1%.

В среднем по крупным городам России стоимость вторичного жилья за квартал увеличилась на 2%, тогда как в сегменте новостроек прирост составил всего 0,2%.

— В 2026 году наблюдается уникальная ситуация, когда вторичное жилье дорожает быстрее новостроек, где рост цен ограничен снижением спроса. Это приводит к сокращению ценового разрыва между сегментами, который наблюдался в течение последних пяти лет: в конце второго квартала первичное жилье в среднем на 22% дороже вторичного, — отметили в пресс-службе «Циан».

За год стоимость квадратного метра вторичного жилья в Казани увеличилась на 12%, в Набережных Челнах — на 10%.

Ранее сообщалось, что разница в аренде на сутки самого дорогого и дешевого жилья в Казани составила 45,8 тыс. рублей.

Никита Егоров