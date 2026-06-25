Эксперты оценили риски перенасыщения рынка посуточной аренды в Казани, Санкт-Петербурге и Москве

Нюансы в двух столицах возникают лишь в несезон

Фото: Артем Дергунов

Несмотря на большое количество предложений о сдаче объектов посуточно, в Казани нет рисков перенасыщения рынка. Таким мнением с корреспондентом «Реального времени» поделился вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев.

Он отметил, что в городе туристический трафик увеличивается ежегодно, а существующие гостиницы не справляются с таким потоком гостей.

— В связи с этим путешественники предпочитают арендовать жилье у частников. Еще одним фактором в пользу квартир у собственников является стоимость аренды: на практике снять номер в отеле стоит в два раза дороже, чем у владельца студии. Также выбор вариантов недвижимости во втором случае гораздо разнообразнее, — сказал собеседник издания.

В Москве и Санкт-Петербурге также нет рисков перенасыщения рынка. Нюансы в двух столицах возникают лишь в несезон, рассказал «Реальному времени» вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

— В сезон все-таки никакого перенасыщения нет, потому что потребность в жилье очень высокая, а все гостиницы в столицах забронированы сильно заранее. Например, в период белых ночей в Питере просто невозможно снять никакую квартиру за более-менее приемлемые деньги. В Москве аналогичная ситуация возникает в новогодние и майские праздники, а также летом. При этом Северная столица в целом располагает гораздо большим жилым фондом для посуточной аренды, чем Москва, — отметил эксперт.

О том, сколько стоит снять квартиру на сутки в разных районах Казани, почем сдают самую дорогую и дешевую квартиру в столице Татарстана, Москве и Санкт-Петербурге и почему путешественники предпочитают поселяться у частников, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров