Вторичка в крупнейших городах России за год подорожала на 10%

Эксперты объясняют рост цен оттоком покупателей с рынка новостроек и сокращением предложения

Фото: Артем Дергунов

В крупнейших городах России стоимость готовых квартир за год увеличилась на 10%. Средняя цена на вторичное жилье по итогам первого полугодия составила 152,8 тысячи рублей за квадратный метр, как сообщает исследование «Циана». Аналогичные данные приводят и другие участники рынка, пишет газета «Ведомости».

Согласно статистике сервиса «Яндекс Недвижимость», вторичное жилье подорожало в среднем на 7,6% по сравнению с прошлым годом, а за последнее полугодие — на 4,3%, достигнув 178 000 рублей за квадратный метр.

Эксперты объясняют рост цен оттоком покупателей с рынка новостроек и сокращением предложения.

Ранее сообщалось, что в Казани не хватает квартир для долгосрочной аренды.

Никита Егоров