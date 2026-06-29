Строим не только дома, но и отношения: СМУ-88 провело регату для клиентов и партнеров

Регата объединила 15 команд, которые соревновались в управлении парусными яхтами

Фото: предоставлено пресс-службой СМУ-88

Группа компаний «СМУ-88» при поддержке яхт-клуба «Сила ветра» организовала дружескую регату, участниками которой стали сотрудники компании, клиенты и партнеры застройщика: представители агентств недвижимости Казани. Мероприятие прошло на пляже «Локомотив» и собрало более 60 участников.

Регата объединила 15 команд, которые соревновались в управлении парусными яхтами. Перед выходом на воду каждая команда прошла инструктаж от инструкторов яхт-клуба — чтобы даже те, кто никогда прежде не ходил под парусом, уже через несколько минут чувствовали себя уверенно на борту. Экипажи демонстрировали не только скорость, но и умение работать в команде, принимать решения в условиях меняющегося ветра и выстраивать тактику на дистанции.

«Управление яхтой во многом похоже на девелопмент: здесь тоже нужны слаженная команда, доверие и умение ловить попутный ветер. Такой формат — еще один способ поддержать теплые отношения с нашими партнерами и клиентами, а заодно показать «Яналиф» с его самого выигрышного ракурса — с воды», — отметил генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев.

Жилой квартал «Яналиф» открывается с воды по-новому: архитектура, начало набережной и территория производят особое впечатление, когда смотришь на них с борта яхты. Многие участники признались, что именно во время регаты оценили масштаб проекта.

Для многих участников регата стала возможностью не только попробовать себя в новом формате активного отдыха, но и пообщаться в неформальной обстановке. Партнеры компании — риелторы и представители агентств недвижимости — отметили, что подобный формат взаимодействия позволяет выстраивать доверительные отношения, которые затем отражаются и на качестве совместной работы.

Экипажи-победители получили от организаторов медали, а все участники — сувениры, эмоции и истории, которые еще долго будут вспоминать на встречах.

Группа компаний «СМУ-88» регулярно организует мероприятия для партнеров и клиентов, считая живое общение и совместные эмоции важной частью корпоративной культуры. Регата стала продолжением этой традиции и, судя по отзывам участников, далеко не последней.

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