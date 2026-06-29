Акции застройщиков резко выросли на фоне решения по «Семейной ипотеке»
Минфин РФ ранее заявил, что условия проекта не изменятся до 1 октября 2026 года
Акции российских застройщиков заметно выросли после сообщения Минфина России о том, что условия программы «Семейная ипотека» останутся без изменений как минимум до 1 октября 2026 года.
Ранее ожидалось, что параметры льготной ипотеки могут быть пересмотрены уже с 1 июля, однако теперь решение об их изменении отложено.
Как сообщает «Финам», на этом фоне бумаги девелоперов оказались в числе лидеров роста. Акции Группа Самолет подорожали более чем на 12%, ПИК прибавили около 6,2%, Группа ЛСР выросли на 4,5%, бумаги Группа Эталон — на 4,9%, а Glorax — примерно на 2,8%.
— Важно принять очень взвешенное решение. А также дать время и гражданам, и застройщикам, и банкам успеть подготовиться к изменениям программы, — заявил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.
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