Акции застройщиков резко выросли на фоне решения по «Семейной ипотеке»

Минфин РФ ранее заявил, что условия проекта не изменятся до 1 октября 2026 года

Фото: Артем Дергунов

Акции российских застройщиков заметно выросли после сообщения Минфина России о том, что условия программы «Семейная ипотека» останутся без изменений как минимум до 1 октября 2026 года.

Ранее ожидалось, что параметры льготной ипотеки могут быть пересмотрены уже с 1 июля, однако теперь решение об их изменении отложено.

Как сообщает «Финам», на этом фоне бумаги девелоперов оказались в числе лидеров роста. Акции Группа Самолет подорожали более чем на 12%, ПИК прибавили около 6,2%, Группа ЛСР выросли на 4,5%, бумаги Группа Эталон — на 4,9%, а Glorax — примерно на 2,8%.

— Важно принять очень взвешенное решение. А также дать время и гражданам, и застройщикам, и банкам успеть подготовиться к изменениям программы, — заявил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.

Наталья Жирнова