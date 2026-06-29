Минфин РФ: условия «Семейной ипотеки» не изменятся до 1 октября 2026 года

До этого срока действующие параметры программы сохранятся без изменений

Фото: Артем Дергунов

Вопрос изменения условий программы льготной ипотеки «Семейная ипотека» будет решен не раньше 1 октября 2026 года. До этого срока действующие параметры программы сохранятся без изменений, сообщает Минфин России.

В настоящее время профильные ведомства в рамках исполнения поручения президента России продолжают прорабатывать предложения по возможной корректировке условий программы.

— Важно принять очень взвешенное решение. А также дать время и гражданам, и застройщикам, и банкам успеть подготовиться к изменениям программы, — заявил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.

Напомним, что для «Семейной ипотеки» могут пересмотреть лимиты и ставки. По данным собеседников «Ъ», также рассматривается возможность исключения из программы в 35 регионах с низкими объемами строительства семей с двумя и более детьми, если старшему ребенку больше шести лет.

Ранее Минстрой анонсировал скорое изменение правил выдачи семейной ипотеки: по словам представителей министерства, программа станет направленной на стимулирование рождаемости.

Наталья Жирнова