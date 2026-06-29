Минфин РФ: условия «Семейной ипотеки» не изменятся до 1 октября 2026 года
До этого срока действующие параметры программы сохранятся без изменений
Вопрос изменения условий программы льготной ипотеки «Семейная ипотека» будет решен не раньше 1 октября 2026 года. До этого срока действующие параметры программы сохранятся без изменений, сообщает Минфин России.
В настоящее время профильные ведомства в рамках исполнения поручения президента России продолжают прорабатывать предложения по возможной корректировке условий программы.
— Важно принять очень взвешенное решение. А также дать время и гражданам, и застройщикам, и банкам успеть подготовиться к изменениям программы, — заявил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.
Напомним, что для «Семейной ипотеки» могут пересмотреть лимиты и ставки. По данным собеседников «Ъ», также рассматривается возможность исключения из программы в 35 регионах с низкими объемами строительства семей с двумя и более детьми, если старшему ребенку больше шести лет.
Ранее Минстрой анонсировал скорое изменение правил выдачи семейной ипотеки: по словам представителей министерства, программа станет направленной на стимулирование рождаемости.
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