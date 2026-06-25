Самая дорогая квартира в Казани сдается за 48 тыс. рублей в сутки, а в Питере — за 90 тыс.
В Северной столице за эту сумму предлагается 6-комнатный пентхаус площадью 429 кв. м
В Казани максимальный ценник за посуточную аренду составил 48 тыс. рублей. За эти деньги предлагается «двушка» площадью 64 кв. м, расположенная в Ново-Савиновском районе. Апартаменты рассчитаны на восемь персон, следует из объявления, опубликованного на одном из сайтов.
Самая дорогая квартира в Москве обойдется в 51,6 тыс. рублей в сутки. В данном ценовом сегменте предлагается 9-комнатная квартира площадью 255 «квадратов» с 36 кроватями, сауной и джакузи в номере.
Тем временем снять самую дорогую квартиру в Санкт-Петербурге стоит 90 тыс. рублей в сутки. За эту сумму предлагается 6-комнатный пентхаус площадью 429 кв. м с чердаком в Приморском районе.
О том, сколько стоит снять квартиру на сутки в разных районах Казани, есть ли перенасыщение рынка «посуткой» в столице Татарстана, Москве и Санкт-Петербурге и почему путешественники предпочитают поселяться у частников, — в материале «Реального времени».
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