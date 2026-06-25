Самая дорогая квартира в Казани сдается за 48 тыс. рублей в сутки, а в Питере — за 90 тыс.

В Северной столице за эту сумму предлагается 6-комнатный пентхаус площадью 429 кв. м

В Казани максимальный ценник за посуточную аренду составил 48 тыс. рублей. За эти деньги предлагается «двушка» площадью 64 кв. м, расположенная в Ново-Савиновском районе. Апартаменты рассчитаны на восемь персон, следует из объявления, опубликованного на одном из сайтов.

скриншот с сайта Авито

Самая дорогая квартира в Москве обойдется в 51,6 тыс. рублей в сутки. В данном ценовом сегменте предлагается 9-комнатная квартира площадью 255 «квадратов» с 36 кроватями, сауной и джакузи в номере.

скриншот с сайта Авито

Тем временем снять самую дорогую квартиру в Санкт-Петербурге стоит 90 тыс. рублей в сутки. За эту сумму предлагается 6-комнатный пентхаус площадью 429 кв. м с чердаком в Приморском районе.

скриншот с сайта Авито

О том, сколько стоит снять квартиру на сутки в разных районах Казани, есть ли перенасыщение рынка «посуткой» в столице Татарстана, Москве и Санкт-Петербурге и почему путешественники предпочитают поселяться у частников, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров