Названа максимальная стоимость 1 кв. м в новостройках Казани

В Москве данный показатель оказался в шесть раз больше, чем в столице Татарстана

Фото: Артем Дергунов

Максимальная стоимость одного «квадрата» в новостройках Казани составила 999 738 рублей. Речь идет об объекте площадью 152,5 квадратного метра в Вахитовском районе. Такие данные следуют из объявлений, опубликованных на одном из сайтов.

Для сравнения: в Москве максимальная цена за 1 кв. м в новых домах составила 6 162 126 рублей. В данном случае это стоимость в объекте площадью 247 квадратных метров на Тверской.

В Санкт-Петербурге стоимость самого дорогого «квадрата» составила 2 859 499 рублей. Здесь ценник касается объекта площадью 1 001 кв. м в Петроградском районе города.

Ранее сообщалось, что акции застройщиков резко выросли на фоне решения по семейной ипотеке.

Никита Егоров