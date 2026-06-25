В Татарстане выдача льготной ипотеки в мае снизилась на 15%

За месяц банки оформили в республике 934 льготных займа на общую сумму 5,6 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в мае зафиксировано снижение выдачи льготной ипотеки как по количеству кредитов, так и по объему, при этом республика сохранила место в числе крупнейших региональных рынков, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

За месяц банки оформили в Татарстане 934 льготных ипотечных кредита на общую сумму 5,6 млрд рублей. По сравнению с апрелем 2026 года количество выдач сократилось на 15%, а объем — на 11%. При этом средний размер кредита в мае составил 6 млн рублей против 5,74 млн рублей месяцем ранее, а средний срок кредитования достиг 334 месяцев.

Несмотря на снижение, Татарстан вошел в топ-5 регионов России по объемам льготной ипотеки, уступив Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и Краснодарскому краю. Доля льготных программ в общем объеме ипотечного кредитования в республике составила 37%, а в структуре рынка жилья — 53%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По итогам января — мая 2026 года в Татарстане выдано 5,85 тыс. льготных ипотечных кредитов на сумму 34,1 млрд рублей. Средний чек за этот период составил 5,83 млн рублей, а средний срок кредитования — 336 месяцев. В пересчете на численность населения в республике оформлялось около 1,5 льготного ипотечного кредита на тысячу жителей.

В целом по России в мае объем льготной ипотеки снизился до 175,91 млрд рублей против 200,09 млрд рублей в апреле. Всего за месяц было выдано 29,28 тыс. кредитов с господдержкой, что на 13% меньше, чем месяцем ранее. Средний размер кредита вырос до 6,01 млн рублей, а средняя ставка полной стоимости кредита снизилась до 14,99%.

По итогам пяти месяцев 2026 года россияне оформили 177,1 тыс. льготных ипотечных кредитов на сумму 1,04 трлн рублей, что выше показателей аналогичного периода прошлого года на 6% по количеству и на 9% по объему.

Напомним, что российские власти могут ограничить льготную ставку по семейной ипотеке 15 годами. В настоящее время семейная ипотека выдается по ставке 6% годовых, а разницу между льготной и рыночной ставкой банкам компенсирует государство до окончания платежей.

Наталья Жирнова