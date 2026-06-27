В Татарстане ввели более 2 млн кв. м жилья

План по строительству выполнен на 63%

Фото: Артем Дергунов

На сегодня план по жилищному строительству в Татарстане выполнен на 63%. Уже введено более 2 млн кв. м жилья, сообщил на совещании первый замглавы Минстроя республики Дамир Шайдуллин.

В структуру введенного жилья входит:

коммерческое строительство — сдано 74% от плана, это 84 многоквартирных дома суммарной площадью порядка 777 тыс. кв. м;

социальная ипотека — 55% от плана, это 33 дома площадью более 82 тыс. кв. м;

индивидуальное жилищное строительство — 58% от плана, сдано 1,142 млн кв. м. жилья.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ранее участники рынка сообщили, что в Казани и ряде других крупных городов вырос интерес к программам обмена старого жилья на новое. Это происходит на фоне оживления вторичного рынка и снижения ключевой ставки, которая в июне была понижена до 14,25%.

Между тем, Татарстан вошел в число регионов России с заметной долей жилья, строительство которого ведется с переносом сроков ввода в эксплуатацию. По данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), республика заняла 11-е место среди регионов страны по этому показателю. На июнь 2026 года на такие проекты в республике приходится 7,9% от общего объема строящегося жилья, а за год показатель увеличился на 1,1 процентного пункта.

Денис Петров