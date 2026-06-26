В Казани не хватает квартир для долгосрочной аренды

В ближайшие месяцы она подорожает на фоне растущего спроса в связи с началом активного сезона

Фото: Артем Дергунов

Объем предложения на рынке долгосрочной аренды достиг 89 тыс. лотов

Во втором квартале 2026 года объем предложения на рынке долгосрочной аренды достиг 89 тыс. лотов — это рекордный показатель за предыдущие три года. Последний раз так много квартир было в начале 2023 года. По сравнению с первым кварталом выбор на рынке вырос на 29%, следует из аналитики ЦИАН.

По словам экспертов, в апреле и мае объем предложения увеличивался из-за низкого спроса (лоты накапливались на рынке) и роста числа объектов от инвесторов — доля объявлений в домах, построенных за последние пять лет, выросла с 14% в 2025-м до 20%. В июне наметился разворот тренда — выбор начал снижаться вместе с ростом активности (-5% к маю).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В конце второго квартала объем предложения на рынке на 1,4% больше, чем в конце первого квартала. В некоторых городах он продолжает расти, но в целом уже фиксируется снижение. В 18 локациях из 40 выбор больше, чем в конце первого квартала (в том числе в Новокузнецке, Владивостоке и Томске — на 35—38%), в остальных 22 — меньше (максимальное снижение в Набережных Челнах, Тюмени и Ярославле — на 27—34%). В Москве рост за квартал на 9%.

В Казани аренда «двушек» подешевела сильнее, чем в Москве

В Казани за год долгосрочная аренда двухкомнатных квартир подешевела на 3,1%, до 44,4 тыс. рублей по итогам июня 2026 года.

В целом «двушки» подешевели в 21 из 40 исследуемых городов. Самое сильное снижение цен зафиксировано в Сочи (-25,4%, до 66,6 тыс.), Калининграде (-16,8%, до 49,6 тыс.), Кирове (-15%, до 26 тыс. рублей). В Москве же ценник опустился всего на 0,5%, до 104,8 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — на 10,4%, до 65,8 тыс. рублей.

Реальное время / realnoevremya.ru

Что касается «однушек», то в Казани их аренда подорожала за год на 1,3%, до 31,5 тыс. рублей.

В общей сложности аренда однокомнатных квартир подешевела лишь в 12 городах из 40 исследуемых. Самое сильное снижение зафиксировано в Сочи (-19,8%, до 42,9 тыс.), Калининграде (-19,3%, до 34,7 тыс.) и Новокузнецке (-15,2%, до 20,6 тыс. рублей). В Москве тем временем ставки на съем такого жилья увеличились на 3%, до 66,1 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — «упали» на 5,6%, до 42,1 тыс. рублей.

«Рост ставок в 2026 году будет ограничен»

В ближайшие месяцы долгосрочная аренда квартир подорожает на фоне растущего спроса в связи с началом активного сезона. Таким мнением поделилась ведущий аналитик «Циана» Елена Бобровская.

— Рост ставок в 2026 году будет ограничен их высоким базовым уровнем и рекордно большим объемом предложения. Ожидаем увеличения не более чем на 2% к прошлому году и на 8—10% от текущих уровней, — спрогнозировала она.

При этом, как отметил вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев, динамика арендных ставок в 1—3% — мизерный показатель.



— Это либо сезонные колебания, либо просто колебания рынка. Для примера: двухкомнатная квартира в среднем по Казани — 40 —50 тыс. рублей в месяц. Соответственно, 3% — это 1,5 тыс. рублей, что практически в пределах торга или погрешности измерений аналитиков. Вот цифра в 10% уже о чем-то может сказать, а 3% — никчемный показатель, — отметил он.

«Квартир в любом случае не хватает»

Рынок долгосрочной аренды находится в «серой» зоне, отметил Савельев.

— Если вы возьмете любой агрегатор, то реальных объектов в подборке будет в лучшем случае 15%. Все остальное — это либо несуществующие квартиры, либо недвижимость, которая сдана, и публикация идет в качестве лидогенерации, то есть поиска клиентов, либо их создали мошенники. К сожалению, это тоже встречается. Кроме того, часть квартир сдается вообще без выхода на рынок: через знакомых или еще как-то, — предупредил эксперт.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что касается объемов, то объявлений о долгосрочной сдаче действительно стало больше, но спрос на аренду все равно превышает предложение, отметил Савельев.

— Квартир в любом случае не хватает. Ввиду того, что у нас ипотека на вторичном рынке сейчас выдается под 19—20%, — иными словами, практически недоступна, — большинство людей вынуждены снимать квартиру. На фоне высокого спроса диктует правила на этом рынке, конечно же, собственник квартиры, арендодатель, — резюмировал он.

Никита Егоров