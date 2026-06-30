Альберт Шигабутдинов: «Огромная честь стать первопроходцами»

Импульс, приданный десятилетия назад ТАИФом отрасли телекоммуникаций, еще не исчерпан

Фото: Михаил Козловский

Созданная в Татарстане с конца 1990-х годов передовая для своего времени информационно-телекоммуникационная инфраструктура остается одной из мощнейших и отвечающих растущим требованиям времени и сегодня. Благодаря заложенным с самых истоков резервам она легла в основу той самой цифровой зрелости региона, строительству нынешней электронной республики, цифровизации отраслей и многих направлений жизни. «Реальное время» продолжает рассказ о том, как в нашей республике развивалась отрасль телекоммуникаций и какую роль в этих процессах сыграл ТАИФ. Часть третья.

GSM-1800

Продолжая развитие, в 2001 году компания приступила к строительству новых базовых станций уже следующего поколения — стандарта GSM-1800. С установкой нового оборудования, совместив частотный диапазон двух стандартов, «ТАИФ-Телком» не только успешно справился с нагрузками, возрастающими из-за стремительно увеличивающейся абонентской базы, но и значительно расширил возможности по расширению спектра оказания услуг.

Базовые станции сотовой мобильной связи сети «Сантел» компании «ТАИФ-Телком» в районе с. Печищи. предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

Благодаря правильно выбранной Группой ТАИФ стратегии развития и готовности инвестировать в дальнейший рост возможностей сотового оператора, уже зимой 2003 года «ТАИФ-Телком» вошел в первую пятерку ведущих профильных компаний России как по величине абонентской базы, так и по масштабу зоны покрытия, став крупнейшей региональной сотовой сетью, охватив своими базовым станциями практически всю республику, включая все города, райцентры, многочисленные села и деревни Татарстана, основные автомобильные и железнодорожные магистрали.

Михаил Козловский / realnoevremya.ru

Переговоры с официальными лицами правительства Швеции, посещение концернов Scania и Ericsson. Стокгольм, 25 марта 2002 года. Михаил Козловский / realnoevremya.ru

Постоянно развиваясь, «Сантел» предоставлял своим абонентам все более широкий спектр услуг. Со временем пользователям сети стали доступны голосовая почта, служба коротких сообщений, конференц-связь, переадресация вызова, «мобильный офис», включающий передачу факсов, а также мобильный интернет. Клиенты «Сантела» пользовались национальным и международным роумингами более чем в 220 российских городах и в 73 странах мира. И с самого начала «ТАИФ-Телком» предоставлял своим абонентам услуги автоматического федерального и международного роуминга. Это значит, что абоненты из Татарстана могли пользоваться своими телефонами и связью не только в родной республике, но и в поездках по стране и за рубежом.

В 2002 году покрытие территории Республики Татарстан сотовой связью сети «Сантел» составило 98%. предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

Благодаря ТАИФу Татарстан уже на рубеже тысячелетий стал регионом, где мобильная связь давно перестала быть диковинкой. Охват услугами сотовой сети «ТАИФ-Телком» составлял более 98% территории Татарстана! Причем с качеством оказания услуг сотовой связи, отвечающим лучшим мировым практикам.

Альберт Шигабутдинов: «ТАИФ — в первую очередь инвестиционная компания»

— ТАИФ — инвестиционная компания, в планы которой никогда не входит и не входило безраздельно владеть теми или иными активами. ТАИФ создает новые компании или на рыночных условиях входит в действующий, нуждающийся в импульсе к развитию бизнес. Мы активно, на плановой основе, с четкой проработкой долговременных программ развития работаем над повышением экономической эффективности, укреплением производственной и материально-технической базы, совершенствованием технологий. Но как только бизнес крепко встает на ноги, он либо обретает самостоятельность и отправляется в «автономное плавание», либо передается на рыночных же условиях новому собственнику, готовому продолжить его развитие с гарантированными обязательствами по реализации принятых ТАИФом планов и программ, — не устает повторять Альберт Шигабутдинов.

предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

Рукопожатие по случаю заключения опционного договора о приобретении сотового оператора «ТАИФ-Телком» между АО «ТАИФ» и компанией МТС. Казань, 2003 год. предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

Так было и с сотовой связью. Обеспечив практически полное покрытие территории республики базовыми станциями и оптико-волоконными линиями, создав для каждого желающего: населения, бизнеса, промышленников, — возможность пользоваться качественной мобильной связью, завоевав место одного из лидеров российской сотовой индустрии, а также с учетом большого интереса к региону со стороны ведущих федеральных участников отраслевого рынка, в ТАИФе было принято решение:

— Мы посчитали, что ТАИФ вложил достаточно сил и средств, в том числе заемных, в этот проект для того, чтобы он состоялся. Для дальнейшего развития компании нашего участия уже не требовалось — «Сантел» сам себя финансировал и получал прибыль. Поэтому мы были не против желания такой профессиональной команды, какая создана в МТС, выкупить у нас компанию, тем более что мобильную связь никто в карман не положит и из Казани не увезет, — вспоминает о том времени Альберт Шигабутдинов.

Михаил Смирнов о сделке: «Мы приобретаем очень успешную и прибыльную компанию». предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

В апреле 2003 года акционеры «ТАИФ-Телком» заключили опционный договор с крупнейшим в России и Восточной Европе оператором мобильной связи — МТС. Сделка состояла из двух этапов: на первом приобретатель татарстанского оператора сотовой связи приобретал 51% акций под гарантию продолжить в полном масштабе реализацию тщательно проработанной командой ТАИФа долгосрочной программы развития. И лишь спустя оговоренное условиями договора время, удостоверившись в том, что партнер честно и в полной мере выполняет взятые на себя обязательства, акционеры «ТАИФ-Телком» приняли решение о передаче МТС оставшейся доли ценных бумаг.

Михаил Смирнов, на тот момент президент МТС, комментируя сделку, сказал: «Мы приобретаем очень успешную и прибыльную компанию («ТАИФ-Телком», — прим. ред.), входящую в первую десятку российских сотовых операторов, и значительно укрепляем позиции МТС в Поволжье».

Эта сделка оказалась выгодна всем. Компания МТС смогла сразу «легализоваться» на рынке Татарстана, получив в распоряжение лицензии «ТАИФ-Телкома», тем самым серьезно усиливаясь и в федеральном масштабе. А ТАИФ после завершения сделки аккумулировал силы и средства, сосредоточившись на развитии других направлений работы, в том числе нефтепереработки и нефтехимии. Но это совсем другая история.

Реформирование «Таттелекома»

Тем временем на телекоммуникационном рынке Татарстана продолжались масштабные преобразования. На начало XX века в республике сложилась парадоксальная ситуация: если в других регионах услуги местной и междугородной связи, как правило, оказываются одним оператором, то в Казани за городскую связь отвечала Казанская ГТС, а за междугородную и международную — «Таттелеком». Чтобы иметь возможность звонить и по столице Татарстана, и за ее пределы, приходилось заключать два договора. Для пользователей такой подход был крайне неудобен. А сами компании столкнулись с проблемой адаптации под новые реалии и услуги. Все это грозило отставанием республики в отрасли, потерями для бизнеса и экономики региона. Руководством республики было принято решение о необходимости коренных реформ сферы связи в регионе.

В 2005 году к процессам реформирования телекоммуникационного рынка республики привлекли ТАИФ. Альберт Шигабутдинов возглавил совет директоров объединившегося с Казанской ГТС «Таттелекома». Максим Платонов / realnoevremya.ru

В 2005 году к процессам привлекли ТАИФ, уже накопивший серьезный опыт в развитии телекоммуникационной сферы:

— Мы договорились с руководством республики, что наша команда из пяти-шести человек войдет в состав правления совета директоров «Таттелекома», проведет необходимое реформирование и выйдет из этого бизнеса, — рассказал об этом далеко не многим известном периоде в истории компании и телекоммуникационной отрасли республики Альберт Шигабутдинов.

Для развития отрасли были необходимы финансы. А чтобы их привлечь и успешно воплотить реформу, ГТС и «Таттелеком» нужно было объединить. Рассматривались различные варианты слияния. Окончательное решение Правительства РТ о вхождении Казанской ГТС в состав «Таттелекома» было принято весной 2006 года. Альберт Шигабутдинов был избран председателем совета директоров компании, а в составе Группы ТАИФ была образована специальная группа для совместной работы с «Таттелекомом», проработавшая пятилетний план стратегического развития телекоммуникационной компании. ТАИФу пришлось выступать поручителем под получение кредита на развитие «Таттелекома». И вскоре работа закипела: на смену устаревшим технологиям пришли современные — цифровые. Со значительным запасом мощностей для обеспечения телефонной связью всех желающих и формирования резервных и параллельных линий передачи сигнала для безаварийной работы.

Альберт Шигабутдинов: «Мы договорились с руководством республики, что наша команда на время реформирования войдет в правление совета директоров «Таттелекома». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

За время работы под патронатом ТАИФа «Таттелеком» получил усовершенствование программного обеспечения автоматических междугородних телефонных станций, расширенную емкость каналов АМТС в Набережных Челнах и Казани, переход на семизначную нумерацию телефонов и рост общей емкости сети.

К 2007 году «Таттелеком» первым в России завершил реализацию национального приоритетного проекта «Образование». 2 245 образовательных учреждений республики были подключены к широкополосному интернету. В 2008 году «Таттелеком» — и снова первым в стране — полностью завершил цифровизацию собственной сети. Аналоговые АТС ушли в историю, уступив место универсальному многоцелевому оборудованию стандарта NGN, способному поддерживать все типы телекоммуникационных услуг — от классической телефонии до передачи данных и кабельного телевидения.

— Сегодня перед нами открыты широкие перспективы, создан надежный экономический фундамент, благоприятный инвестиционный климат, современная инфраструктура и технологии. Безусловно, большой вклад в стратегическое развитие компании, предвосхищающее запросы бизнеса и общества, был внесен дальновидным управлением компании и его советом директоров во главе с Альбертом Шигабутдиновым, — много позже подчеркивал в интервью «Реальному времени» Лутфулла Шафигуллин, по 2019 год возглавлявший ПАО «Таттелеком».

Лутфулла Шафигуллин: «Большой вклад в стратегическое развитие компании, предвосхищающее запросы бизнеса и общества, внесен дальновидным управлением компании и его советом директоров во главе с Альбертом Шигабутдиновым». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

ТАИФ, выполнив поставленные задачи, весной 2009 года вышел из состава совета директоров оператора связи, сосредоточив свое внимание в области телекоммуникаций на развитии компании ТВТ.

Крупнейший ТВ— и интернет-провайдер Татарстана

Вскоре число абонентов кабельного телевидения от компании ТВТ превысило рубеж в 700 тыс. домохозяйств. Еще 600 тыс. пользователей были охвачены широкополосным интернетом. Цифры впечатляют и сегодня. Компания по праву была признана крупнейшим ТВ— и интернет-провайдером республики, охватывая мультисервисными услугами практически весь Татарстан и обеспечивая надежность работы системы электронного документооборота госуправления (через проект «Электронное правительство»).

Широкополосный доступ в интернет позволил большинству жителей республики в режиме самообслуживания через инфоматы «Электронный Татарстан» оплачивать пошлины, штрафы, проверять налоговые задолженности и многое другое. Новые стандарты задал и созданный «Единый расчетный центр» — его онлайн-сервисы и терминалы дали возможность оплачивать коммунальные платежи, счета за кабельное телевидение и сотовую связь, вносить плату за детский сад. Высокоскоростной интернет позволил татарстанским банкам предоставлять услуги онлайн и людям — погашать кредиты, не выходя из дома. У предпринимателей появилась возможность удаленно управлять своими бизнесами, участвовать в электронных торгах и т.д.

Сентябрь 2009 г. Рустам Минниханов: «Я рассматриваю электронные документы везде, где бы ни находился, — в Москве, за границей, дома». взято с сайта prav.tatarstan.ru

Показательный пример: 2009 год. На тот момент премьер-министр Татарстана Рустам Минниханов на пресс-конференции продемонстрировал возможности работы в «Мобильном офисе»: принял на планшет электронный документ, ознакомился, завизировал электронной подписью. Сейчас все это привычно. Тогда сообщение о том, что республика первой в России активно пользуется удобствами «Электронного правительства», было почти откровением. Начавшееся с системы межведомственного электронного документооборота «Электронное правительство» вскоре серьезно расширило возможности за счет множества сервисов по оказанию госуслуг для населения.

«Мой «Мобильный офис» синхронизирован со всеми компьютерами, которые есть у наших работников. Он позволяет мне находиться в зоне досягаемости. Я рассматриваю электронные документы везде, где бы ни находился, — в Москве, за границей, дома. Мне как руководителю это дает определенную оперативность», — поделился с участниками пресс-конференции мнением об удобстве Рустам Нургалиевич. Особым достижение было то, что система гарантировала максимальную конфиденциальность всей хранимой информации и полную защиту от проникновения в систему третьих лиц.

На федеральном уровне новацию Татарстана оценили по достоинству, приняв за основу при проработке проекта российского электронного правительства. Вот только сразу последовать рекомендации руководства страны о распространении опыта Татарстана на другие регионы получилось не везде. Неразвитость телекоммуникационной инфраструктуры стала камнем преткновения, и регионам пришлось в срочном порядке решать задачи по приведению собственной отрасли телекоммуникаций в современное состояние. Проходить тот самый путь, первые шаги по которому были сделаны ТАИФом еще в начале 1990-х годов. Благо, опираясь на опыт предшественников, это можно было сделать быстрее.

Осень 2011 года: компания МТС по договору опциона приобрела у ТАИФа крупнейшего в Татарстане ТВ— и интернет-провайдера. предоставлено пресс-центром АО «ТАИФ»

Что же касается самого ТВТ, то руководство и акционеры ТАИФа пришли к мнению, что компания достигла достаточного уровня развития и может быть передана на рыночных условиях новому владельцу. Осенью 2011 года, как и в случае с «ТАИФ-Телком», по договору опциона и также на условиях гарантий продолжения реализации принятой ТАИФом стратегии развития компания ТВТ была передана МТС.

Цифровая модернизация и искусственный интеллект

Импульс, приданный ТАИФом отрасли телекоммуникаций еще в конце прошлого тысячелетия, до сих пор подгоняет развитие отрасли. В 2024-м было озвучено, что Татарстан стал первым регионом в стране, где все государственные и муниципальные услуги были переведены в цифровой формат. В сентябре 2025-го стало известно, что республика лидирует и в цифровизации агропромышленного комплекса. На сайте республиканского Минсельхозпрода отмечается: «Искусственный интеллект и цифровые двойники стали ключевыми помощниками в сельском хозяйстве. Они помогают прогнозировать поломки техники, определять оптимальное время для внесения удобрений и настраивать роботов под конкретные поля. Дроны, агророботы, датчики почвы становятся полноценными инструментами науки. С их помощью можно не только видеть картину «здесь и сейчас», но и строить прогнозы на годы вперед — от обработки земли до подбора культур для посева». Возможности современных технологий не только существенно облегчают труд аграриев и животноводов, но и снижают затраты, потери, повышают эффективность, а значит, и прибыльность.

В октябре прошлого года стало известно, что цифровая модернизация в ближайшие пять лет охватит всю транспортную систему Татарстана. Соответствующее соглашение было подписано между республикой и Ассоциацией «Цифровой транспорт и логистика» на полях Международного форума «Цифровая транспортация — 2025» в Москве.

Республика давно стала одним из федеральных и международных центров проведения ведущих IT-мероприятий. В минувшем году Kazan Digital Week вновь собрал сотни компаний на выставке и множество спикеров в обширной деловой программе, став центром обсуждения цифровых трендов современного мира. А чуть раньше состоялся III Международный форум «Ребус». На сей раз он был посвящен вопросам цифровизации и инфраструктуры в агломерациях.

Республика давно стала одним из федеральных и международных центров проведения ведущих IT-мероприятий. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В своем традиционном послании Госсовету РТ раис республики Рустам Минниханов на теме цифровизации остановился особо: «Президентом страны поставлена стратегическая цель: ускорить развитие отечественного цифрового сектора, который должен стать драйвером преобразования всех сфер экономики. В Татарстане уже давно ведутся активные усилия в данном направлении. Было принято решение о запуске новой программы инновационных ИТ-проектов. Особый упор делается на приоритетные проекты цифровизации социальных услуг. Ведется работа по цифровизации инфраструктурных объектов, таких как инженерные сети. Цифровые технологии позволят своевременно выявлять и устранять неисправности, упрощать оформление земельных участков. Продолжается работа по привлечению инвестиций в сектор информационных технологий. В особой экономической зоне «Иннополис» запущено производство современных аккумуляторов, готовится открытие заводов автоматизированных систем управления теплотехникой и производства специального оборудования. К 2030 году планируется достичь оборота отрасли в размере 100 миллиардов рублей ежегодно, а количество резидентов в ИТ-парке увеличится до одной тысячи. Помимо главного парка в Казани, сегодня функционирует еще 24 муниципальные площадки. К 2030 году планируется расширить сеть до 40 парков, охватывая, таким образом, всю территорию республики», — подчеркнул он в своем выступлении.

Альберт Шигабутдинов: «Оглядываясь назад, мы с теплотой вспоминаем, что именно нам выпала огромная честь стать первопроходцами в развитии сотовой сети стандарта GSM, интернета, кабельного и цифрового телевидения». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Древнекитайскому философу Лао-Цзы приписывается изречение: «Путь в тысячу ли начинается с первого шага». Но стоит добавить еще, что очень важно и то, насколько упорным окажется тот, кто начинает этот путь. ТАИФ не просто одним из первых поверил в важность, в жизненную необходимость современной, надежной телекоммуникации для экономики и общества еще тогда, в непростые 1990-е годы, но и сделал все для того, чтобы процессы, стартовавшие в конце прошлого века, не прекращали поступательного движения и сегодня.

Процессы развития рынка телекоммуникаций, выстроенного на прочном фундаменте, заложенном ТАИФом, продолжаются и сегодня. Резерв мощностей системы, созданной десятилетия назад, огромен и продолжает раскрываться с каждым подключаемым к ней функционалом или вновь создаваемой технологией.

— Оглядываясь назад, мы с теплотой вспоминаем события тех лет и искренне радуемся, что именно нам выпала эта огромная честь стать первопроходцами в развитии сотовой сети стандарта GSM, интернета, кабельного и цифрового телевидения, что в те годы наши проекты стали настоящим прорывом в технологиях связи и подарили людям радость безграничного общения, — подчеркивает Альберт Шигабутдинов.

Невозможно обойти вниманием и роль ТАИФа в создании и развитии еще одного направления в области телекоммуникаций. Речь о телевидении, радио и электронных СМИ. Но об этом — в отдельном материале на страницах «Реального времени».