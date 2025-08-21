В Казани завершился форум «РЕБУС»: о чем на нем говорили и кто стал триумфатором

Группа компаний ASG одержала победу в смотре-конкурсе с проектом Дворца изящных искусств ASG, поделилась опытом освоения территорий и предложила пути решения острых проблем

Роберт Хайруллин презентовал раису РТ проекты развития территорий в Казанской агломерации и рассказал о том, как будут наполнены залы Дворца изящных искусств ASG. Фото: предоставлено пресс-службой ASG

Экскурсия в «казанский Лувр» и пресс-конференция для российских журналистов

III Международный форум «РЕБУС 2025: Цифровизация. Инфраструктура», прошедший в Казани, в этом году был посвящен вопросам цифровизации и инфраструктуры в агломерациях. На форуме собрались делегаты из 65 регионов России и ряда зарубежных стран. Участники форума обсудили преимущества и проблемы «умного города», инновации в строительстве, развитие городской полицентричности. Обсудили и кадровые проблемы, и перезагрузку девелопмента. Активное участие по традиции принимали в форуме и крупные татарстанские компании, в том числе ASG, которая работала сразу по нескольким трекам «РЕБУСа». Ее представители принимали участие и в образовательных активностях, и выступали на сессиях в качестве спикеров, и знакомили со своими практиками многочисленных гостей форума.

В рамках пресс-тура для журналистов прошла экскурсия по будущему Дворцу изящных искусств ASG. предоставлено пресс-службой ASG

В рамках форума прошел пресс-тур для федеральных журналистов, одной из важных его точек стала экскурсия по будущему Дворцу изящных искусств ASG, находящемуся сейчас на активной стадии реставрации. В здании XVIII века работы Василия Кафтырева, являющемся объектом культурного наследия федерального значения, будет создано выставочное пространство нового типа: функционировать оно будет не просто как музей, но и как помещения, в которых можно проводить встречи, переговоры, фотосессии, мероприятия. Будут тут и мультимедийные пространства, и пинакотека. «Реальное время» уже подробно рассказывало о концепции Дворца изящных искусств ASG. Здесь вкратце упомянем лишь, что его проект уже окрестили в прессе «казанским Лувром».

В Доме приемов ASG прошла пресс-конференция представителей компании и МИКН. предоставлено пресс-службой ASG

После экскурсии участники переместились в Дом приемов ASG, где прошла пресс-конференция представителей компании и Международного института культурного наследия (МИКН). Искусствоведы из МИКН ASG рассказали об особенностях организации будущего дворца, о том, какой внушительной коллекцией располагает Большое собрание изящных искусств ASG и почему эта коллекция имеет особую ценность для всех ценителей классического искусства.

Журналисты побывали на экскурсии по экспозиции Дома приемов ASG. предоставлено пресс-службой ASG

Как объяснила главный редактор издательского центра МИКН ASG Светлана Бородина, художников первого ряда — тех же Рембрандта и Рубенса — знают все. А вот других художников их времени, формировавших контекст эпохи, работавших в одних и тех же мастерских и учившихся у одних и тех же наставников, не знает широкая публика, зато на вес золота ценят искусствоведы. В коллекции ASG представлен весьма обширный ряд работ мастеров, внесших огромный вклад в классическую живопись от Возрождения до ампира. Видно было, как удивлены участники пресс-тура: журналисты и представить не могли, насколько серьезная коллекция собрана в Казани. Когда Дворец изящных искусств будет открыт — эти шедевры предстанут перед взором любителей искусства.

Когда Дворец изящных искусств будет открыт — шедевры коллекции предстанут перед взором любителей искусства. предоставлено пресс-службой ASG

На встрече гостям подарили научные издания, которые были выпущены на средства ASG. Книга «Спасенная красота. Инвестиции во благо!» посвящена восстановлению значимых ОКН в историческом центре Казани. А содержание «Казанской агломерации: сервейинг и сохранение наследия» демонстрирует системную политику, проводимую в Татарстане по развитию территорий и сохранению культурного наследия.

Визит раиса на стенд ASG и триумф Дворца изящных искусств

Работа форума началась с деловой и выставочной программы «РЕБУСа». На корпоративном стенде ASG был представлен макет комплексного освоения территории «Восточная дуга» в восточной части Казани. Главный архитектор проекта реставрации Дворца изящных искусств ASG Альбина Каримова представила концепцию будущего пространства. Стенд компании посетил раис Татарстана Рустам Минниханов. Он внимательно осмотрел макет «Восточной дуги». Генеральный директор ASG Роберт Хайруллин презентовал раису проекты развития территорий в Казанской агломерации и рассказал о том, как будут наполнены залы Дворца изящных искусств ASG.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Юрий Муценек заинтересовался макетом «Восточной дуги» на стенде ASG. предоставлено пресс-службой ASG

Во время форума «РЕБУС» традиционно прошел смотр-конкурс архитектурных проектов «РЕБУС: Инновации». В этом году концепция Дворца изящных искусств победила в номинации «Наследие» — по мнению экспертов, именно она стала проектом, который способен изменить городскую среду и взгляд на нее. Награждение прошло в Присутственных местах Казанского кремля, во время заседания секции «Общественные пространства и культурное наследие в них», награду вручил президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

Награду вручил президент Союза архитекторов России Николай Шумаков. предоставлено пресс-службой ASG

Помощник раиса Республики Татарстан Олеся Балтусова отметила, что ASG хорошо известна своей деятельностью в сфере сохранения наследия в Казани и Москве и вот теперь занята реализацией нового знакового проекта.

Генеральный директор ASG Роберт Хайруллин поблагодарил жюри за высокую оценку и отметил, что победа в конкурсе — заслуга всего коллектива, каждого отдельного специалиста. Все, кто участвуют в проекте, — неравнодушные люди, радеющие за восстановление наследия. Аналогичное мнение имеет и главный архитектор проекта-победителя Альбина Каримова:

— Это будет большой подарок городу. Проект уникален, и в этом труд большого коллектива: искусствоведов, архитекторов-реставраторов, строителей и, конечно же, заказчика, у которого развит художественный вкус и который нас всех направляет. Конечно, такие масштабные проекты можно делать только под хорошим руководством.

Альбина Каримова отмечает, что проект Дворца изящных искусств ASG — результат слаженной работы всего коллектива. предоставлено пресс-службой ASG

Восстановление усадеб, транспортный каркас «Восточной дуги» и цифровое управление земельным банком

Своим опытом в различных практиках делились эксперты компании на деловых сессиях «РЕБУСа». Так, главный редактор издательского центра МИКН ASG Светлана Бородина выступила на сессии «Практика сохранения историко-архитектурной среды: вызовы для малых поселений, сельских территорий и новых субъектов РФ». Она рассказала как раз о том самом опыте восстановления загородных усадеб, на который сослалась Олеся Балтусова во время награждения.

— Специализация компании — именно восстановление и приспособление к современному использованию разнообразной исторической недвижимости. Усадьбы, а на сегодняшний день их восстановлено две, стали визитной карточкой ASG, — говорила Светлана Бородина.

Светлана Бородина рассказала об опыте восстановления и приспособления к современному использованию двух усадеб в Подмосковье. предоставлено пресс-службой ASG

Она подробно рассказала о том, как готовилась методологическая база и осуществлялся практический план реставрации двух подмосковных усадеб — купцов Аигиных в Пушкинском районе и Гусевой Полосы на территории Сколково. Светлана Бородина передала философию компании: инвестиции в сохранение объектов культурного наследия — это социальная ответственность бизнеса.

— Доходность, которую может обеспечить усадебный комплекс, значительно меньше, чем доходность торгового центра. Но в перспективе все может измениться. Капитализация усадебного комплекса много выше, и его впоследствии не придется перестраивать, — объясняла Светлана Бородина.

Но не историей единой жива компания. Так, директор департамента развития территорий ASG Рустем Галиханов поделился опытом цифрового управления и развития земельного банка в партнерской сессии Министерства экономики РТ — «Инвестиции в развитие цифровизации».

— В связи с отсутствием на рынке удобных цифровых инструментов управления мы ведем собственную базу данных в ГИС-системах. В нее вносим информацию о земельных участках, документах территориального планирования, векторные данные от разработчиков проектов и подрядчиков, а также другие важные сведения. Проблема в том, что данную информацию нам необходимо собирать по крупицам из открытых источников на многочисленных интернет-площадках, — говорил спикер.

Также он осветил факторы, которые приводят к значительному увеличению жизненного цикла инвестиционно-строительного проекта, от приобретения земельного участка до получения РНС. Как вариант решения данной проблемы было предложено создать единую цифровую платформу. Она позволит хранить и управлять информацией о земельных участках и проектах в режиме реального времени, ускорит взаимодействие госорганов и девелоперов, а также предоставит возможность подавать заявки через «единое окно».

Радик Гайфутдинов поделился опытом масштабного транспортного моделирования «Восточной дуги» Казани, в результате которого определили очередность развития улично-дорожной сети протяженностью в 285 км. предоставлено пресс-службой ASG

Директор Центра управления проектами ASG Радик Гайфутдинов, выступая на сессии «Инновации на перекрестке: как цифровые технологии оптимизируют транспорт и дорожное строительство», описывал транспортную инфраструктуру «Восточной дуги». Создание эффективных транспортных каркасов, увязка застроенных территорий с новыми зонами застройки и формирование полицентричной структуры города, по его мнению, возможно с помощью цифровых технологий и аналитических моделей. В построении аналитики были учтены сводные показатели всей жилой застройки района как существующей, так и планируемой. Выполнено масштабное транспортное моделирование, в соответствии с этим определена очередность развития улично-дорожной сети общей протяженностью 285 километров!

— Именно транспортное моделирование и анализ градостроительного потенциала территории позволили выверить все детали, нагрузки, технико-экономические показатели проектов, которые позволят создать сбалансированную городскую среду, — говорил спикер.

Прямо сейчас уже разрабатывается проект планировки территории проезда, который станет основной транспортной артерией «Восточной дуги» — от улицы Зорге через всю территорию дуги через Вознесенский, Мамадышский тракты и с выездом на трассу М-7 на севере района. Восьмиполосная дорога протянется на 30 километров и станет основой транспортного каркаса.

Макет «Восточной дуги» на стенде ASG привлекал внимание посетителей. предоставлено пресс-службой ASG

Наставничество в образовательном кампе

В рамках форума прошел международный камп АрхиTECH 2025 — проектно-образовательный интенсив, в котором поучаствовали 100 молодых специалистов в области архитектуры, девелопмента и урбанистики. Участниками кампа стали студенты разных курсов профильных институтов и выпускники из Воронежа, Москвы, Казани и других городов. Были и зарубежные студенты — более чем из 20 стран.

Всем участникам была дана одна территория и одно техническое задание, в выполнении которого они и соревновались. Таким заданием стала разработка концепции благоустройства бульвара — совершенно конкретного, существующего бульвара в Иннополисе. У жителей города созрел запрос на его функционал, и участники АрхиTECH 2025 предлагали свои футуристичные, цифровые варианты инноваций. Концепции получились самые разные. А помогали ребятам в качестве наставников специалисты компании.

Участниками кампа стали молодые специалисты из Воронежа, Москвы, Казани и других городов; зарубежные студенты более чем из 20 стран. предоставлено организаторами форума «РЕБУС»

Миляуша Шарапова — городской планировщик и менеджер проектов развития территорий ASG. Кроме того, она еще и методист — в частности, является автором методики разработки ПЗЗ в РТ. Опыт наставничества у Миляуши Шараповой внушительный: она преподавала в КФУ, участвовала в разработке концепции развития транспортно-коммунального каркаса Казани и т. д. Под ее руководством участники кампа учились междисциплинарному подходу в исследованиях.

— Аналитика — это фундамент, на котором строится качественная проработка проекта. Тщательный анализ помогает принимать взвешенные решения и создавать проекты, которые действительно работают, — утверждает Миляуша Шарапова.

Екатерина Коровина — архитектор-градостроитель ASG, которая разрабатывала концепцию более 20 индустриальных парков и общественно-деловых центров. В ее портфолио еще и многоквартирная, и индивидуальная застройка в агломерации. Знает она и правила общественных пространств — разрабатывала проект реконструкции пешеходного променада «Школьный бульвар» в Камских Полянах. Она учила участников проекта применению новых методов проектирования на практике.

— Проектная работа на АрхиTECH 2025 — прекрасная возможность показать свой талант, соединяя творческую мысль и аналитическую точность для создания удобных, современных и функциональных пространств, — делится Екатерина Коровина.

Директор по развитию территорий ASG Ринат Аисов вместе с другими членами жюри оценивает проекты участников кампа. предоставлено организаторами форума «РЕБУС»

Работа в командах была интересной и кропотливой. Руководитель отдела персонала ASG Юлия Устина говорит:

— Камп — уникальная возможность для молодежи погрузиться в реальные профессиональные задачи, расширить кругозор, получить новый опыт и преодолеть страх публичных выступлений. Благодаря таким проектам мы привлекаем талантливых людей, формируя с ними доверительные, долгосрочные отношения.

Награждение участников прошло в последний день работы форума. Специальный приз от компании вручил победителям директор по развитию территорий ASG Ринат Аисов. Он отметил новаторские идеи и детальную проработку представленных проектов. «Мы — компания, которая занимается развитием территорий, как никто заинтересованы в привлечении молодых специалистов. И многие предложенные студентами идеи уже сегодня могут быть использованы в реальной работе», — сказал он.

Награждение участников прошло в последний день работы форума. Специальный приз от компании вручил победителям директор по развитию территорий ASG Ринат Аисов. предоставлено организаторами форума «РЕБУС»

Представители ASG пригласили будущих архитекторов и градостроителей пройти практику в компании в рамках долгосрочного сотрудничества с ведущими вузами страны.



