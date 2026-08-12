Приложение «Яндекс Пэй» удалили из App Store

При этом приложение доступно для скачивания в магазине Google Play

Фото: Мария Зверева

Приложение «Яндекс Пэй» больше недоступно в App Store, сообщили в пресс-службе сервиса.

Там также уточнили, что, несмотря на удаление из магазина, пользователи iOS все еще могут продолжать использовать приложение. Рекомендуется не удалять «Яндекс Пэй», отключить автоматическое обновление в настройках и добавить веб-версию сервиса на домашний экран устройства.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Кроме того, приложение доступно для скачивания в магазине Google Play. В «Яндекс Пэй» подчеркнули, что пользователи могут загружать и обновлять приложение из других источников, а также пользоваться веб-версией в любом браузере.

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