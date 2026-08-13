Приложения VK в июле потеряли около 1,3 млн активных пользователей

Больше всех потеряла «VK Музыка»

Фото: Динар Фатыхов

Группа VK начала сталкиваться с первым сокращением аудитории в некоторых своих приложениях после их удаления из App Store и Google Play, пишет «Ъ». В общей сложности за июль группа потеряла примерно 1,35 миллиона активных пользователей по сравнению с предыдущим месяцем.

В частности, основное приложение VK за июль утратило 1,1% месячной активной аудитории (MAU), которая составила 51,8 миллиона. Аудитория мессенджера Max также замедлила рост до 0,2%, достигая 45,75 миллиона пользователей. VK Play потерял 27% MAU, и его аудитория опустилась до 14,6 тысячи, в то время как «VK Музыка» потеряла 8% пользователей — теперь их стало 3,48 миллиона. Сервисы Mail и «VK Мессенджер» также показали снижение: 6 и 3% соответственно, с аудиторией 20,7 миллиона и 9,7 миллиона. Другие сервисы группы демонстрировали незначительный рост.

В VK не согласны с данными исследования, указав на некорректность оценки лишь аудитории приложений без учета веб-версий. Представители компании заявляют, что как аналитические данные, так и внутренние метрики свидетельствуют об отсутствии влияния удаления приложений из магазинов и о росте аудитории. Участники рынка объясняют расхождение в данных различиями в методах подсчета, добавляя, что VK, возможно, также сталкивается с воздействием сезонных факторов.

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Никита Егоров