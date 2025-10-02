Транспортную систему Татарстана ждет цифровая модернизация

Республика и Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» заключили 5-летнее соглашение

В рамках Международного форума «Цифровая транспортация — 2025» в Москве состоялось подписание документа о сотрудничестве между правительством Татарстана и Ассоциацией участников рынка сферы транспорта и логистики «Цифровой транспорт и логистика». Об этом сообщает Минтранс РТ.

В рамках сотрудничества планируется реализация проектов по цифровизации пассажирских перевозок, развитию транспортной инфраструктуры и обновлению подвижного состава. Документ также предусматривает разработку эффективных механизмов государственной поддержки и других мер, способствующих развитию транспортной отрасли региона. Напомним, что Татарстан сейчас лидирует в цифровизации АПК.

Особое внимание будет уделено городскому наземному и внеуличному электрическому транспорту.

Подписи под соглашением поставили замминистра транспорта и дорожного хозяйства республики Айрат Садыков и директор Ассоциации Полина Давыдова. Документ рассчитан на пятилетний период и вступает в силу с момента подписания.

Наталья Жирнова