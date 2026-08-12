Telegram оштрафовали на 14,6 млн рублей за неудаление запрещенного контента

На протяжении последних лет крупнейшие интернет-сервисы сталкивались с многократными штрафами за несоблюдение российских требований

Фото: Артем Дергунов

Таганский суд Москвы признал мессенджер Telegram виновным в неудалении контента, запрещенного в России. Как передает «Интерфакс», судья огласил решение о наложении административного штрафа на мессенджер в размере 14 млн 600 тыс. рублей.

Telegram признан виновным по двум протоколам в соответствии с частью 4 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (неудаление информации или интернет-страниц, содержащих призывы к экстремизму, материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также информацию о наркотических средствах). Ранее мессенджер получил штраф в размере 3,8 млн рублей по части 2 той же статьи за неудаление информации, что является обязательным по законодательству.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

10 февраля пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что Telegram, работа которого в России была ограничена с августа прошлого года, продолжает игнорировать требования законодательства, что приведет к дальнейшим ограничениям с целью обеспечить соблюдение российских норм и защиту граждан. В конце июля ФСБ также заявила, что основатель Telegram Павел Дуров был обвинен в содействии террористической деятельности из-за того, что мессенджер не удаляет каналы и боты, используемые для координации терактов в России.

На протяжении последних лет крупнейшие интернет-сервисы, включая Google, Telegram, Amazon, Facebook, Twitter, TikTok и Twitch, сталкивались с многократными штрафами за несоблюдение российских требований. Как сообщают правоохранительные органы, в столичных судах только за первые шесть месяцев текущего года Telegram был оштрафован на сумму, превысившую 100 миллионов рублей.

Никита Егоров