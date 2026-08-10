Татарстан выделил 100 млн рублей на аэрокосмические исследования

Средства направят в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане в текущем году заложили 100 млн рублей на исследования по ряду перспективных направлений. Как сообщил республиканский Минфин, средства пойдут на грантовую поддержку образовательной организации высшего образования в рамках федеральной программы «Приоритет-2030».

— Средства направят на проведение исследований в области аэрокосмических, транспортных, фотонных и квантовых систем, — сообщает Минфин РТ.

По замыслу властей, это должно помочь в создании новых отечественных технологий. Кроме того, финансирование позволит запустить образовательные программы по этим направлениям.

Ранее сообщалось, что Минфин России готов уточнить порядок налогового учета расходов компаний на защитные мероприятия при расчете налога на прибыль.

Вадим Вахрушев