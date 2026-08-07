Минцифры не планирует ограничивать доступ детей к соцсетям

Защита для детских сим-карт может быть установлена только по желанию родителей

Фото: Динар Фатыхов

Минцифры не планирует вводить ограничения на доступ детей к социальным сетям. Дополнительная защита для детских сим-карт может быть установлена только по желанию родителей. Второй пакет антимошеннических мер, принятый в июне этого года, дает операторам возможность внедрять такую защиту только с согласия родителей, сообщила пресс-служба министерства.

В любых случаях ограничения для детских сим-карт принимаются исключительно по решению родителей и предназначены для обеспечения дополнительной безопасности несовершеннолетних в интернете.

Одной из предлагаемых мер является запрет операторам на отправку рекламных сообщений и СМС, предназначенных для авторизации на различных сервисах, на детские номера. Это позволит снизить риск мошенничества, связанный с кражей персональных данных, продажей аккаунтов и применением методов социальной инженерии злоумышленниками.

Однако есть исключение для авторизационных СМС, которые отправляются из государственных информационных систем, так как они уже защищены. Например, коды от «Госуслуг» не приходят, если во время разговора телефон занят.

Защита детей от киберпреступников особенно важна, и во втором пакете мер по борьбе с кибермошенничеством этому аспекту уделено отдельное внимание. При этом учитываются права граждан, соблюдая баланс между безопасностью и интересами пользователей.

Никита Егоров