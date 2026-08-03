ФАС завела дело против Apple из-за отказа предустанавливать «Макс»

Ранее служба выдала предупреждение, которое компания не выполнила

Фото: Динар Фатыхов

ФАС возбудила дело против Apple из-за того, что на iPhone и iPad не предустанавливаются «Макс» и RuStore, сообщило ведомство.

— Компания не исполнила предупреждение ФАС России в части предустановки на устройства с операционной системой iOS (iPhone, iPad) национального мессенджера и отечественного магазина приложений, — написала служба в социальных сетях.

Ранее ФАС выдала предупреждение о необходимости устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и предустановить отечественное ПО.

Ранее сообщалось, что мошенники блокируют устройства Apple через iCloud, используя функции «Найти iPhone».

Вадим Вахрушев