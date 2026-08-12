Приложение «Ozon Банк» удалили из Google Play
Скачанное ранее приложение работает, как и прежде
Приложение «Ozon Банк» удалили из Google Play. Ранее кредитная организация попала под санкции ЕС в рамках 21-го пакета. Также пользователи сообщали о его исчезновении из App Store, пишет RT.
В России банк продолжает работать в стандартном режиме, так как у него нет активов за рубежом, заявлял RT его представитель.
В «Оzon Банке» добавили, что скачанное ранее приложение работает, как и прежде. Также можно воспользоваться веб-версией и зайти в личный кабинет через браузер.
Ранее сообщалось, что приложение «Яндекс Пэй» удалили из App Store.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».