Приложение «Ozon Банк» удалили из Google Play

Скачанное ранее приложение работает, как и прежде

Фото: Максим Платонов

Приложение «Ozon Банк» удалили из Google Play. Ранее кредитная организация попала под санкции ЕС в рамках 21-го пакета. Также пользователи сообщали о его исчезновении из App Store, пишет RT.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В России банк продолжает работать в стандартном режиме, так как у него нет активов за рубежом, заявлял RT его представитель.

В «Оzon Банке» добавили, что скачанное ранее приложение работает, как и прежде. Также можно воспользоваться веб-версией и зайти в личный кабинет через браузер.

Ранее сообщалось, что приложение «Яндекс Пэй» удалили из App Store.

Никита Егоров