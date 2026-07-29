IT-эксперт Геллер назвал возможные ограничения в Telegram после ситуации с Дуровым

Так, для российской аудитории начнут позже выпускать релизы о работе компании

Фото: Мария Зверева

Telegram довольно большой, и у него есть много разных модулей, а у каждого из них — свои особенности. Часть модулей может находиться на серверах, которые работают в России, часть — у дружественных государств, часть — в других странах. В связи с этим, например, информационная часть о мессенджере рискует перестать работать в России. Таким мнением с корреспондентом «Реального времени» поделился главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер.

Напомним, что Дурову предъявили обвинение по статье о содействии терроризму и объявили его в международный розыск. Как сообщили в ФСБ РФ, причина претензий — отказ администрации мессенджера удалять каналы, чаты и ботов, которые украинские спецслужбы использовали для подготовки терактов и массовых убийств в России.



Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Как это может проявиться? Например, для российской аудитории начнут позже выпускать релизы о работе компании, не тестировать на нас определенные новые функции или откладывать их на вторую-третью очередь, перестать ориентироваться маркетингом на Россию. Однако ждать удаления сторис или других санкций от Telegram в отношении россиян не стоит, — резюмировал эксперт.

Подробнее о том, как выносимые обвинения отразятся на жизни основателя VK и Telegram, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров