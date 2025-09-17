Kazan Digital Week — 2025: темы, новости, спикеры

На мероприятии работает выездная редакция «Реального времени»

Фото: Реальное время

Сегодня в Международном выставочном центре «Казань Экспо» открылся Международный форум Kazan Digital Week — 2025. Его миссия — содействие в обмене научно-технической информацией, консолидация научно-технологических активов, способных эффективно решить задачи импортозамещения и импортоопережения. В этом году форум собрал около 20 тысяч участников из 76 стран мира. Почетным гостем станет глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев. На форуме работает выездная редакция интернет-газеты «Реальное время».

Первым гостем выездной редакции стала генеральный директор Vanguards Ventures Ева Казанская. Одна из ее специализаций — выход российских компаний на рынки Ближнего Востока, в том числе ОАЭ и Саудовской Аравии. По ее словам, интерес с обеих сторон максимальный.

— Количество компаний растет с каждым годом. Особенно растет интерес у ОАЭ и Саудовской Аравии к инвестициям в наши компании при условии правильной их упаковки, — подчеркнула Ева Казанская.

Какие сектора интересны? «Конечно, это цифровые технологии, связанные с банкингом, финтехом и диптехом», — сообщила эксперт.

Одно из перспективных развитий — решения для офиса. Сейчас эта ниша не очень широкая, рассказал генеральный директор «МойОфис» Вячеслав Закоржевский.

Один из значимых трендов — изменение подхода к презентациям. «Уже не так часто делают слайды один за другим — либо сплошным материалом, либо с помощью ИИ», — пояснил он.

Актуальный и наболевший вопрос — звонки от мошенников. Сейчас для борьбы с цифровым мошенничеством многие звонки маркируются. Часть операторов внедрила это с 1 сентября, заявил директор департамента защиты данных билайна Илья Борисов.

— Мы видим, когда нам приходит звонок, внизу есть подпись, кто нам звонит. Например, сервис доставки. И это уже снимает часть проблем, — подчеркнул он.

Многие компании уже вошли в цифровую трансформацию и внедряют средства автоматизации. С появлением искусственного интеллекта начался новый виток технологического развития бизнеса, заявил гендиректор центра искусственного интеллекта МТС Денис Филиппов.

— Основные точки приложения ИИ сейчас написание программного кода в помощь всем уровням квалификаций разработчиков, чтобы делать свою работу быстрее. Это снятие рутинных задач, минимизация ошибок, повышение документированности кода и т.д., — подчеркнул он.

Об аспектах понимания и развития искусственного интеллекта в современном обществе рассуждал генеральный директор ПАО «Таттелеком» Айрат Нурутдинов, защитивший кандидатскую диссертацию по теме ИИ.

На Kazan Digital Week технопарк «Идея» представил порядка 30 проектов. Всего было просеяно 200 компаний, сообщил генеральный директор Диас Сафин.

— Это все стартапы, стартапы ранней стадии. Более того, это стартапы из более чем 20 государств, — отметил он. — Рассчитываем на то, что они заинтересуют потенциальных инвесторов.

Обеспечение информационной безопасности (ИБ) в современных реалиях — это один из приоритетов. На вопрос о том, как создавать свою службу безопасности, покупать средства защиты или передавать функции ИБ на аутсорсинг, ответил руководитель Центра управления кибербезопасностью ICL Services Алексей Морозков.

— Все зависит от компании и возможностей. Но если рассматривать типовые кейсы, то я бы привел несколько примеров, когда можно переводить компании на аутсорсинг. Во-первых, это дефицит кадров, когда в компании нет собственного штата ИБ либо эти задача возложены на кого-то из IT-подразделения. Если это возложено на IT, то IT будет в первую очередь делать свои задачи, а оставшееся время уделять ИБ. Есть другой пример, когда в компании достаточный штаб ИБ, но он настолько погряз в операционной рутине, что просто не хватает времени заниматься стратегическими задачами для бизнеса, — рассказал он.

Термин «импортозамещение» в IT постепенно уходит в прошлое, выразил мнение заместитель руководителя инфраструктурного направления ICLServices Иван Синёв.



— Он немножко неправильный. Мы всегда любим говорить не «импортозамещение», а «технологический суверенитет». Это более емкий термин. Можно импортозамещаться путем запрета иностранного, а можно думать о том, как вы используете лучшее, что есть в иностранных продуктах, и в то же время там, где у вас есть риски, вы работаете, — рассказал он.

О рынке кибербезопасности рассказал генеральный директор ООО «Технократия» Булат Ганиев.

— Сейчас ситуация такова, что айтишники как-то сделали, а безопасники потом как-то защищают. Это не очень правильный подход. Они должны идти вместе. Безопасность должна быть частью культуры разработки. Сейчас это не так. Не то что у нас в России не так. Глобально в мире такой тренд, что айтишники и безопасники — кошки и собаки, — отметил он.

В связи с уходом иностранных компаний, предоставляющих программное обеспечение, остро стоит вопрос его замены на отечественное. Сейчас процент внедрения российского ПО постепенно растет, рассказал Николай Прянишников, главный коммерческий директор «Группы Астра».

— В первую очередь на российские операционные системы переходит госсектор, госкорпорации, корпорации с госучастием. Но сейчас мы видим большой интерес коммерческих компаний, потому что все понимают, что это вопрос безопасности и поддержки, — рассказал он.

Одна из тенденций — создание ИИ-ассистента для компании, считает генеральный директор компании ILAR Ильдар Низамеев.

— Лет 15 назад считалась, что если у компании нет сайта, то она не может существовать. Сейчас, на мой взгляд, должны быть ИИ-ассистент и RAG-ассистенты. Любые сотрудники, которые приходят, должны знать базу компании, все ответы на вопросы. В конечном счете все это переходит в так называемую модель цифрового двойника компании, который может отвечать на все вопросы в любой сфере, — заявил он.

АО Концерн «Гранит» занимается подвижной радиосвязью, разрабатывает робототехнические комплексы военного и гражданского назначения, в том числе воздушное такси. Еще одно направление — создание системы управления базами данных.

— В ближайшее время основной задачей будет сохранение и работа с большими данными. Мы вступаем в век «цифры» — цифровые деньги, все носители на «цифрах», — подчеркнул председатель совета директоров Концерна «Гранит» Олег Овчинников.

Одна из приоритетных задач — защита населения от действий злоумышленников посредством фишинга. Это тип кибератаки, при которой мошенники используют поддельные электронные письма, сообщения или веб-сайты, чтобы обманом заставить раскрыть конфиденциальную информацию, такую как пароли, номера кредитных карт или личные данные. О способах борьбы с этим рассказал генеральный директор ООО «Аватек» Антон Ломакин:

— Мы больше настроены не на техническую защиту, а на защиту людей. Потому что злоумышленники ломают не технические системы, а нас с вами, и в первую очередь используют психологические инструменты, чтобы завладеть нашими деньгами и данными.



Искусственный интеллект активно проникает во все сферы. Используется он и в сельском хозяйстве. Об этом рассказал генеральный директор АО «Республиканский информационно-вычислительный центр» (АО «РИВЦ») Нияз Халиуллин. В том числе внедрены системы контроля регламента доения и определения хромоты у коров.



Также строится первая в России сеть агрометеостанций. «Она у нас самая большая, может, и самая большая в Европе», — подчеркнул Нияз Халиуллин.

На Kazan Digital Week презентовали и абонентские терминалы спутниковой связи. При упоминании о них сразу возникает ассоциация со Starlink от компании SpaceX Илона Маска. Технически различия есть, но для пользователей они минимальны, рассказал руководитель бюро перспективных продуктов АО «Решетнев» Игорь Полишкаров.

— И та, и та система предоставляет высокоскоростную двухстороннюю связь. Разница только в задержках сигнала, — заметил он.

Одной из традиций Kazan Digital Week является «Битва роботов». В этом году участие принимают 22 команды из районов Татарстана и 16 из других регионов России. Одна из них — «Чишмэле», первая команда из Новошешминского района.