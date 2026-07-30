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Павла Дурова* включили в список террористов и экстремистов

15:11, 30.07.2026

Ведомство включило основателя Telegram и «ВКонтакте» в соответствующий перечень

Павла Дурова* включили в список террористов и экстремистов
Фото: скриншот из видео «Полное интервью Павла Дурова Такеру Карлсону на русском языке!» с канала «Такер Карлсон»

Росфинмониторинг внес основателя Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова* в перечень экстремистов и террористов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

— Дуров Павел Валерьевич, 10.10.1984 г. р., г. Ленинград, — передает ведомство.

Ранее сообщалось, что Telegram может быть признан террористическим ресурсом в России. ФСБ также предъявила Дурову* обвинение в содействии террористической деятельности и объявила его в международный розыск.

Вадим Вахрушев
Справка

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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