Павла Дурова* включили в список террористов и экстремистов

Ведомство включило основателя Telegram и «ВКонтакте» в соответствующий перечень

Росфинмониторинг внес основателя Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова* в перечень экстремистов и террористов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

— Дуров Павел Валерьевич, 10.10.1984 г. р., г. Ленинград, — передает ведомство.

Ранее сообщалось, что Telegram может быть признан террористическим ресурсом в России. ФСБ также предъявила Дурову* обвинение в содействии террористической деятельности и объявила его в международный розыск.



Вадим Вахрушев