Павла Дурова* включили в список террористов и экстремистов
Ведомство включило основателя Telegram и «ВКонтакте» в соответствующий перечень
Росфинмониторинг внес основателя Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова* в перечень экстремистов и террористов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
— Дуров Павел Валерьевич, 10.10.1984 г. р., г. Ленинград, — передает ведомство.
Ранее сообщалось, что Telegram может быть признан террористическим ресурсом в России. ФСБ также предъявила Дурову* обвинение в содействии террористической деятельности и объявила его в международный розыск.
Справка
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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