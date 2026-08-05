Форум «РОСТКИ» в Казани примет чемпионат по ремонту мобильной техники

Участники будут соревноваться в двух дисциплинах

Фото: Динар Фатыхов

В Казани впервые пройдет международный чемпионат по ремонту мобильных устройств. Соревнования состоятся 17–18 августа в рамках IV Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество».

— Участники будут соревноваться в двух дисциплинах. В первой им предстоит выполнить сложный ремонт материнской платы смартфона, включая замену микросхем и высокоточную BGA-пайку. Во второй — заменить стекло дисплея без замены OLED-матрицы по оригинальной технологии, сообщает пресс-служба форума.

Победителей определят по качеству, скорости и точности. Участниками станут 100 лучших инженеров по ремонту смартфонов из Китая, Индии, Бразилии, Индонезии, России и стран СНГ.



Специальными гостями станут мировые эксперты: китайский мастер Мистер Янг, автор уникальных методик микропайки и основатель чемпионата, а также действующий чемпион мира из Бразилии Сантос Игл. Ведущим выступит известный индийский эксперт Баба Тулс.

Ранее сообщалось, что в рамках форума впервые представят российско-китайский атлас инвестиционного сотрудничества, разработанный Минэкономразвития РФ при участии посольства КНР и Союза китайских предпринимателей.

Вадим Вахрушев