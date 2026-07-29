Адвокат Аграновский объяснил, что ждет Дурова после обвинения в содействии терроризму

Юридические процедуры есть, а исполнить их фактически сложно, отметил эксперт

Фото: Динар Фатыхов

Жизнь основателя Telegram Павла Дурова не изменится из-за вынесения обвинения. К тому же предприниматель имеет несколько гражданств, а страны своих граждан не выдают, если у них со своей стороны нет к ним вопросов. Более того, в России бизнесмен может обратиться к защитникам, сообщил «Реальному времени» адвокат Дмитрий Аграновский.

Напомним, что Дурову предъявили обвинение по статье о содействии терроризму и объявили его в международный розыск. Как сообщили в ФСБ России, причина претензий — отказ администрации мессенджера удалять каналы, чаты и ботов, которые украинские спецслужбы использовали для подготовки терактов и массовых убийств в России, в результате которых погибли люди, включая женщин и детей, а ущерб оценили в несколько млрд рублей.



Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Естественно, вряд ли Дуров явится сюда по вызову следствия, чтобы оказаться под стражей, а там, где он сейчас находится, ему точно ничего не грозит. Даже если он окажется в стране, с которой у нас хорошие отношения и подписаны соответствующие межправительственные соглашения, мне кажется, что сейчас трудно представить государство, которое рискнуло бы задержать и выдать нам создателя мессенджера. Иными словами, юридические процедуры есть, а исполнить их фактически сложно, — указал собеседник издания.

Со слов Аграновского, в практике есть случаи, когда власти стран, к примеру Испании, выдают обвиняемых по общеуголовным делам (убийство), но Дуров не совершал такого преступления.

— Как говорится, убийство — оно и в Африке убийство, а вот подобного рода преступления рассматриваются везде по-разному. Я думаю, что власти других стран все спишут на политические мотивы, — резюмировал адвокат.

О том, как вынесенное обвинение в адрес Дурова повлияет на работу мессенджера, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров