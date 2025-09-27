Татарстан лидирует в цифровизации АПК

ИИ и цифровые двойники стали ключевыми помощниками в сельском хозяйстве республики

Фото: Алексей Вангаев

Татарстан возглавил рейтинг цифровой трансформации АПК России. Об этом сообщили в Минсельхозпрод республики.

Сообщается, искусственный интеллект и цифровые двойники стали ключевыми помощниками в сельском хозяйстве. Они помогают прогнозировать поломки техники, определять оптимальное время для внесения удобрений и настраивать роботов под конкретные поля.

— Дроны, агророботы, датчики почвы становятся полноценными инструментами науки. С их помощью можно не только видеть картину «здесь и сейчас», но и строить прогнозы на годы вперед — от обработки земли до подбора культур для посева, — сказано в сообщении министерства.

Ранее стало известно, что в Татарстане модернизируют информационную систему АПК, а инвесторы начали вкладывать средства в открытие агротехклассов в Татарстане. Подробнее — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова