Россияне закупили 265 тыс. антенн на фоне перебоев с интернетом

Спрос за первое полугодие 2026 года вырос на 120%

Фото: Максим Платонов

За первое полугодие 2026 года спрос на телевизионные антенны в России вырос на 120% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Перебои в работе интернета стимулируют рост спроса на ТВ-антенны и люди все чаще выбирают технику, на работу которой не влияет качество интернета, — передают Ведомости слова CEO и сооснователь First Data.

Всего россияне приобрели 265 тыс. антенн, кабелей и сопутствующих товаров на общую сумму 162 млн рублей.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Для сравнения: в первом полугодии 2025 года было продано всего 117 тыс. единиц такой техники на 84,9 млн рублей. При этом продажи приставок Smart TV, работающих через интернет, выросли лишь на 20%.

Ранее Билайн установил дополнительное оборудование на Вознесенском тракте в Казани, обеспечив водителей и пассажиров скоростным мобильным интернетом.

Вадим Вахрушев