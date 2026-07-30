Денежные переводы Дурову* могут счесть финансированием экстремизма
Счета основателя Telegram в РФ заблокированы
Переводы денег основателю Telegram Павлу Дурову* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) могут быть признаны финансированием терроризма и экстремизма. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Рощин.
— После внесения гражданина в этот перечень его счета в РФ подлежат блокировке финансовыми организациями, — передает его слова РИА «Новости».
Ранее Росфинмониторинг внес Павла Дурова* в перечень экстремистов и террористов, а ФСБ предъявила ему обвинение в содействии терроризму и объявила в международный розыск.
Справка
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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