Новости технологий

19:00 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Денежные переводы Дурову* могут счесть финансированием экстремизма

17:03, 30.07.2026

Счета основателя Telegram в РФ заблокированы

Денежные переводы Дурову* могут счесть финансированием экстремизма
Фото: Мария Зверева

Переводы денег основателю Telegram Павлу Дурову* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) могут быть признаны финансированием терроризма и экстремизма. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Рощин.

— После внесения гражданина в этот перечень его счета в РФ подлежат блокировке финансовыми организациями, — передает его слова РИА «Новости».

Ранее Росфинмониторинг внес Павла Дурова* в перечень экстремистов и террористов, а ФСБ предъявила ему обвинение в содействии терроризму и объявила в международный розыск.

Вадим Вахрушев
Справка

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ТехнологииМедиа

Новости партнеров

Читайте также