Денежные переводы Дурову* могут счесть финансированием экстремизма

Счета основателя Telegram в РФ заблокированы

Фото: Мария Зверева

Переводы денег основателю Telegram Павлу Дурову* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) могут быть признаны финансированием терроризма и экстремизма. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Рощин.

— После внесения гражданина в этот перечень его счета в РФ подлежат блокировке финансовыми организациями, — передает его слова РИА «Новости».



Ранее Росфинмониторинг внес Павла Дурова* в перечень экстремистов и террористов, а ФСБ предъявила ему обвинение в содействии терроризму и объявила в международный розыск.

Вадим Вахрушев