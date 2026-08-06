Жители Казани, Чистополя и Кукмора потребляют наибольший объем мобильного трафика

Чтобы сохранить качество услуг в условиях текущей нагрузки, «Летай» продолжает модернизацию сети

Фото: предоставлено ПАО «Таттелеком»

В среднем абонент «Летай» потребляет порядка 4 ГБ трафика в неделю*. При этом в Казани, Чистополе и Кукморе этот показатель в 1,5 раза выше. Такой уровень активности связан с привычными цифровыми сценариями: от пользования соцсетями до обмена файлами в мессенджерах.

Еще один тренд — сезонный отток абонентов из городской среды, что приводит к повышенному трафику в пригороде и более отдаленных районах. В летний период растет и востребованность голосовой связи в туристических и прогулочных местах. Чтобы сохранить качество услуг в условиях текущей нагрузки, оператор провел модернизацию базовой станции для покрытия популярных локаций в Казани — Кремлевской набережной, Национальной библиотеки и детского парка «Елмай». Дополнительно усилили вышки сотовой связи вблизи жилых кварталов и строящихся ЖК города, а также укрепили сеть на время проведения «Гонки героев», фестиваля «Летние вечера в Елабуге», национальных праздников Уяв и Питрау.

Всего в июле «Летай» построил и модернизировал 18 площадок в 14 населенных пунктах, обеспечив стабильным сигналом и жителей малочисленных и отдаленных сел. Это улучшило качество соединения в поселениях Большие Яки и Каратмень Зеленодольского района, Сарабикулово Лениногорского района, Балыклы, Олуяз, Туембаш, Верхний Казаклар и Нижний Казаклар Кукморского района.

«Летай» напоминает, при длительных ограничениях работы 4G в целях безопасности для абонентов остается доступным белый список социально значимых ресурсов.

* По обезличенным данным оператора.

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