В России создали робота для поиска взрывчатки вместо саперов

Предсерийный образец планируют создать к концу 2026 года

Фото: Реальное время

В России создан прототип роботизированного комплекса, который может заменить саперов при обследовании подозрительных объектов. Об этом сообщила пресс-служба МИФИ. Разработка получила название «Полкан».

— Оператор направляет «Полкана» к подозрительному предмету, после чего робот с помощью манипулятора снимает пробу с его поверхности, — сообщает пресс-служба.

Для этого используется прибор «Сегмент», работающий на основе спектрометрии ионной подвижности. Он позволяет обнаружить и идентифицировать взрывчатые вещества.

Как пояснили разработчики, большинство существующих приборов анализируют только воздух рядом с объектом, что не всегда эффективно для поиска малолетучих соединений. «Полкан» может взять образец дистанционно и провести исследование с безопасного расстояния.

Предсерийную версию робота, «Полкан-1, планируют выпустить до конца 2026 года. После этого устройство пройдет испытания, а затем будет подготовка к серийному производству.

Ранее сообщалось, что РЖД представили первого в мире робота-проводника по имени Володя для высокоскоростного поезда «Сапсан».



Вадим Вахрушев