В России создали робота для поиска взрывчатки вместо саперов
Предсерийный образец планируют создать к концу 2026 года
В России создан прототип роботизированного комплекса, который может заменить саперов при обследовании подозрительных объектов. Об этом сообщила пресс-служба МИФИ. Разработка получила название «Полкан».
— Оператор направляет «Полкана» к подозрительному предмету, после чего робот с помощью манипулятора снимает пробу с его поверхности, — сообщает пресс-служба.
Для этого используется прибор «Сегмент», работающий на основе спектрометрии ионной подвижности. Он позволяет обнаружить и идентифицировать взрывчатые вещества.
Как пояснили разработчики, большинство существующих приборов анализируют только воздух рядом с объектом, что не всегда эффективно для поиска малолетучих соединений. «Полкан» может взять образец дистанционно и провести исследование с безопасного расстояния.
Предсерийную версию робота, «Полкан-1, планируют выпустить до конца 2026 года. После этого устройство пройдет испытания, а затем будет подготовка к серийному производству.
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