В Татарстане спрос на специалистов по ИИ вырос в 2,7 раза

Количество ИТ-вакансий сократилось на 21%

В Татарстане зафиксирован значительный рост спроса на специалистов в сфере искусственного интеллекта. Заместитель министра цифрового развития РТ Булат Габдрахманов сообщил, что число таких вакансий увеличилось в 2,7 раза и достигло 2,2 тысячи.

— В первом полугодии компании искали около 100 профильных специалистов по языковым моделям, компьютерному зрению, ИИ-агентам и ML-инженеров, — передает его слова ведомство.

По сравнению с прошлым годом количество таких предложений выросло почти в 1,5 раза. Также сообщалось, что за первое полугодие по России количество ИТ-вакансий сократилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что крупные мировые корпорации начали пересматривать свои подходы к внедрению искусственного интеллекта. Причиной стали выявленные проблемы в работе ИИ-систем, которые в некоторых случаях привели к параличу внутренних процессов.

Вадим Вахрушев