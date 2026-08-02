В ЕС вступили в силу требования об обязательной маркировке ИИ-контента

Изображения, аудио, видео и тексты должны снабжаться водяными знаками или машиночитаемыми метками для определения их происхождения.

Фото: сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

Со 2 августа 2026 года в Евросоюзе начали действовать правила, обязывающие компании маркировать контент, созданный или измененный с помощью искусственного интеллекта. Новые нормы реализуются в рамках Закона об ИИ-системах, принятого в 2024 году.

Отныне компании обязаны информировать пользователей о взаимодействии с чат-ботами и другими ИИ-сервисами. Изображения, аудио, видео и тексты должны снабжаться водяными знаками или машиночитаемыми метками для определения их происхождения.

Предупреждение обязательно при использовании систем распознавания эмоций, биометрической классификации и дипфейков (имитации внешности или голоса реальных людей). Маркировке подлежат созданные без редакционного контроля ИИ-тексты на политические и социальные темы.

Действующие ИИ-системы должны привести свои продукты в соответствие с правилами до 2 декабря. Требования не распространяются на использование нейросетей в личных целях. Исключение также предусмотрено для художественных, сатирических и вымышленных произведений, однако их искусственное происхождение все равно должно быть раскрыто пользователю.

Напомним, ранее стало известно, что в Татарстане педагогам будут платить 25 тыс. рублей в месяц за проведение занятий по ИИ.

Зульфат Шафигуллин