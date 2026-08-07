Шадаев заявил, что «Макс» в нашей жизни остается навсегда

Также в будущем портал «Госуслуги» должен преобразоваться в крупную социальную медиаплатформу

Фото: Динар Фатыхов

Национальный мессенджер «Макс» будет оставаться частью цифровой экосистемы России на постоянной основе, и создание собственного мессенджера в рамках «Госуслуг» не планируется. Об этом заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев на VII Всероссийском форуме «Цифровая эволюция» в Калуге.

По словам Шадаева, в будущем портал «Госуслуги» должен преобразоваться в крупную социальную медиаплатформу. Сегодня министерство цифрового развития представит регионам новую продуктовую концепцию развития этого сервиса.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— На закрытой встрече с руководителями цифровой трансформации в регионах (РЦТ) мы обсудим и представим новую концепцию «Госуслуг». Пока мы не готовы делать это публично, но уже сегодня обсудим с регионами. Могу сказать, что в этой концепции мессенджер не предусмотрен, а «Макс» останется в нашей жизни навсегда, — отметил министр.

Мессенджер «Макс» был запущен в марте 2025 года с первоначальным названием Max, которое в апреле 2026 года сменили на русифицированное «Макс».

Никита Егоров